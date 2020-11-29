錢丟水裡…川普豪砸「8600萬」要威州重計票　拜登反領先132票

記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選從3日結束至今，總統川普仍不認敗選，在各州大打法律戰，更不惜花大錢讓部分郡縣重新計票；他在威斯康辛州兩個最大的郡砸下300萬美元要求重計票，沒想到最新結果出爐後，反倒讓拜登多了132張普選票。

▲美國總統川普。（圖／路透）



根據《紐約郵報》報導，川普花了300萬美元（約台幣8634萬元）要求重新計算威斯康辛州密爾瓦基郡（Milwaukee）和戴恩郡（Dane）的普選票。結果拜登反倒在密爾瓦基郡又多拿下132張票；依照《Politico》統計，拜登在該郡以69.4％的得票率贏過川普的29.4％。戴恩郡的統計則還在繼續，目前由川普領先68票。

川普律師團在威斯康辛州發起的訴訟尚未有結果，根據該州州法規定，選舉委員會必須在12月1日給出最終選舉結果。密爾瓦基郡書記官強調，這次重新計票的過程都是透明公開的，「憤恨不平的候選人可以清楚看到，每個檢查選票的工作人員都是透明且公正的。」

目前亞利桑那州、密西根州、內華達州、賓州和喬治亞州的法官都已駁回川普的「選舉舞弊」訴訟，並認為這些指控都是毫無根據的。另外，目前包括賓州、密西根州、喬治亞州、內華達州在內的4大搖擺州，都已承認拜登勝選。

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