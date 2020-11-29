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拜登對華新政策　陸學者：競爭為主 合作為輔

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▲▼北京大學博雅講席教授、北京大學國際戰略研究院院長王緝思。（圖／翻攝 中評社）

▲北京大學博雅講席教授、北京大學國際戰略研究院院長王緝思。（圖／翻攝 中評社）

記者任以芳／綜合報導

紀念大陸復旦大學歷史學系建系95周年，太平洋論壇系列講座於27日在線上舉行。談到未來中美局勢，大陸知名國際戰略學者王緝思表示，美國新總統拜登上台後，仍然會看到沒有川普的「川普主義」；對華政策以「競爭為主，合作為輔」的實質不會變。

根據香港中評社報導，研討會聚焦全球社會、經濟、政治的歷史性變化探討美國大選後的中美關係，討論全球發展時代主題以及兩國國內認同政治。北京大學博雅講席教授、北京大學國際戰略研究院院長王緝思首先點出未來局勢，「認同政治已成為全球政治的一個重要方面，中美關係不能拋開認同政治問題。」

▲▼拜登對台政策預計將延續川普路線，但會以低調態度執行。（圖／路透）

▲未來，拜登對華政策「競爭為主，合作為輔」。（圖／路透）

王緝思強調，面對全球社會經濟、政治的歷史性變化，將影響中美兩國國內的政治經濟和社會變化。外交的基礎是國內政治，大國尤其如此。中美關係的滑坡根本上是兩國國內政治變化造成的。

他指出，美國國內遇到了種種難題，無論是政治、經濟還是社會文化，都不會因為政黨的改變而化解，在拜登上台後，仍然會看到沒有川普的「川普主義」，而國內面臨的問題會在很長一段時間內持續存在。

關於美國大選後的中美關係，王緝思指出，拜登政府的對華政策和對華態度的實質不會變，一方面是要競爭或者遏制中國，一方面要在某些範圍內合作，但「競爭為主，合作為輔」的實質不會變。與川普不同的是，拜登在經貿問題上會更加重視經貿規則。

▲▼習近平與拜登2013年在北京會面。（圖／路透）

▲中美關係的核心問題，包括後續如何在台灣問題取得平衡點。（圖／路透）

王緝思指出，中美關係的核心問題，包括新疆問題、西藏問題、香港問題以及台灣問題，都涉及到認同政治。放眼全球，認同政治已成為全球政治的一個重要方面，特別是在美國，包括歐洲、中東、非洲，任何地方身份政治問題都在上升。

他進一步指出，對中國來說，大家的認同是中華民族，但也有認同政治的問題，比如說香港、台灣部分人對中華民族認同開始淡化，西藏地區的民族分裂勢力也在活躍。

「中美關係不能拋開認同政治問題」。王緝思認為，在討論中美關係的時候需要特別注意觀察兩個國家的國內政治，包括經濟變化、社會變化、價值觀以及意識形態。他特別指出了華人華僑的身份政治問題。「現在有500萬華人在美國生活，其中有200萬是在中國出生的。這些人已經開始影響美國的政治，但是這些人的身份政治是忠於中國還是忠於美國仍需進一步討論。」

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