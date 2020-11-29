教宗方濟各注新血　美國出現首位非裔樞機

▲ 羅馬天主教教宗方濟各（前左2）28日擢升13名新樞機，包括首位美國非裔樞機葛瑞格里（前右1）。（圖／路透，下同）

文／中央社梵蒂岡28日綜合外電報導

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天擢升13名新樞機，包括首位美國非裔樞機。方濟各透過這個方式，在遴選下任教宗的秘密會議中注入個人影響力。

在聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）高聳的穹頂下，新樞機們一個個在83歲教宗腳邊跪下，並從教宗手中領受紅色的方型帽。

樞機素有「教會親王」（Prince of the Church）之稱，而新一批樞機背景多元，成員來自義大利、馬爾他、菲律賓、智利、汶萊、墨西哥和美國，這不僅代表13億天主教徒組成的變化，也反映出方濟各深信於幫助世界窮人的神職人員。

美國華盛頓地區的72歲總主教葛瑞格里（Wilton Gregory）昨天告訴法新社，在成為美國第一位非裔樞機上，他是「象徵性的個體」。

葛瑞格里6月曾批評美國總統川普為了步行至白宮附近一座具有歷史意義的教堂拿聖經拍照，讓軍警用催淚瓦斯和橡膠子彈驅逐抗議民眾。

葛瑞格里當時表示，「任何一處天主教設施以違反我們宗教原則的方式，任人嚴重濫用和操弄，我認為這實在令人不解且應受譴責。」

除了葛瑞格里，方濟各這位來自阿根廷、史上首位出身美洲的教宗2013年上任以來，前前後後共擢升了95位樞機，這使得遴選下任教宗的128人樞機團中，有57%是獲方濟各任命，且多數與他持有相同願景。

這使得方濟各若是辭職或辭世，秘密會議下次遴選教宗時，更有機會選出一個會延續方濟各作法的人選，讓羅馬天主教會更包容、更透明，也更關注於捍衛社會最弱勢團體。

今天的儀式因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響而低調不少。

不同於過往數千人參加的盛況，這次的儀式只開放每位樞機邀請10位貴賓出席，且儀式中除了教宗，人人都因防疫而戴上口罩。

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