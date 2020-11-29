賓州法官：川普令人傻眼　團隊擬對駁回案再上訴！稱握有大量證據

▲美國總統川普28日在推特發文稱，握有大量證據可證明賓州選舉舞弊，將針對駁回案件提起上訴。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國總統川普28日表示，自己的競選團隊與律師團握有賓州選舉舞弊的大量證據，將繼續針對被駁回的案件提起上訴，以證明選舉過程存在違法行為。此前，一名由川普本人任命的賓州法官於27日駁回了選舉訴訟，並稱川普團隊試圖阻止拜登確定在賓州當選的作法令人「瞠目結舌」。

根據《每日郵報》報導，由川普總統親自任命的賓州法官比巴斯（Stephanos Bibas）27日宣布，決定駁回川普競選團隊阻止拜登在賓州當選的請求，且認為他們沒道理提出這種令人「瞠目結舌」的請求，「自由公正的選舉是民主的命脈，提出選舉不公是很嚴重的指控，但是，並不會因為你聲稱選舉不公平，就代表它真的不公平，控告需要具體的指控與證據，而這2項卻都缺乏。」

儘管報導稱，法官的聲明直接打擊了川普團隊一直以來針對選舉的詐欺指控與拒絕承認，川普對此仍在28日在推特表示，在賓州的案件中已提出具體指控且握有大量證據，「但很遺憾，有些人就想無視它，他們不想拯救我們的國家。」不久，又更新第2則推文稱，自己在提出法律挑戰的賓州擁有超過8.1萬票的優勢，甚至更多，「詐欺與違法行為是核心問題，訴訟文件即將完成，我們會提出上訴！」

報導指出，川普律師朱利安尼（Rudy Giuliani）上周於下級地方法院的辯護中宣稱，賓州廣泛存在選舉舞弊行為導致選舉結果受到影響。地方法官布萊恩（Matthew Brann）表示，川普競選團隊的投訴充滿錯誤，就像科學怪人的身軀一樣，是被隨意地胡亂拼湊而成，並且禁止朱利安尼第2次修改他的訴狀。

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