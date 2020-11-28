同名同姓又同校就讀　空中大學「劉得正」相見歡　珍惜終身學習

▲同名同姓又同校就讀，空中大學「劉得正」相見歡（左邊是小劉得正）。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

同名又同姓，又在同一學校就學，真是難得的緣份！國立空中大學桃園學習指導中心有2名「劉得正」同學，28日於該中心相見歡，相當開心。相差5歲的大、小劉得正，分 別就讀商學系與生活科學系，共同認為國立空中大學師資優，就讀時間彈性，在終身學習的年代，是最好學習新知、取得學歷的學校。

現年38歲的大劉得正，目前任職於統一企業，孩子已就讀國小六年級。他說，因家庭環境因素，高中以半工半讀完成學業後，即進入職場工作，為了小孩教育和工作上的需求，他在去年間選擇來唸空大，對於空大平時可以利用線上學習，讓家庭、工作和學業三方都可以兼顧，日子充實有意義。

▲同名同姓又同校就讀，空中大學「劉得正」相見歡（左邊是小劉得正）。（圖／記者楊淑媛攝）

小劉得正高中就讀清華高中汽修科，與大劉得正相同也是在去年進入空大桃園學習指導中心，但他就讀生活科學系，對於許多課堂知識，有助於生活成長。大、小劉得正相見歡，大劉得正直接問小劉得正「你是中壢芝芭里人嗎？」大劉得正說，中壢芝芭里很多里民姓劉，劉姓宗親排名有輩份，他是「得」字輩，在宗親會上有遇到過數位同名的宗親。

不過，小劉得正表示，他並非中壢芝芭里劉，而是附近的山東里劉，遇到同名宗親是第一次，讓他歡喜也珍惜，兩人並立即以手機互加Line同時謝謝桃園中心江啟先主任巧安排。江主任說，空中大學桃園學習指導中心成立於2016年，目前教室設在中壢家商，空大桃園中心新建校舍位於中壢區龍岡，已經獲教育部核准。目前在籌備動工興建。

空大桃園中心目前約有2000多位學生，計有人文學系，社會科學系，生活科學系，公共行政學系，資訊與管理學系，商學系等6個學系。江啟先主任接掌該中心後，成立「商學菁英專班」，全力培訓商學專才，商學系畢業生有多人選擇於開南大學國際企業系就讀，已經有兩屆碩士畢業生，目前還有兩屆在校就讀中。

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