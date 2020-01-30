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不用被收回了！台師大蘆洲校地眷舍將改建「教學研究空間」

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▲▼臺灣師範大學。（圖／翻攝自臺灣師範大學粉絲專頁）

▲台師大透露，蘆洲校地眷舍預計改為教學研究空間。（圖／翻攝自台灣師範大學粉絲專頁）

記者許展溢／台北報導

台灣師範大學蘆洲校地，目前是僑生大學先修班教職員宿舍，從原本33戶，剩目前10戶，外界指出若沒有利用，可能會被教育部及國有財產署檢討收回。因此，台師大預計將該地改為教學研究空間。台師大回應，都還在規劃中。

台師大說明，僑大先修班在民國51年選定蘆洲校址成立，因地勢低窪，連年淹水。民國73年遷入新北市林口區（原台北縣林口鄉）現址，原校址則移撥國立空中大學使用，民國95年3月22日國立僑生大學先修班與本校奉教育部核定合併，改名為「國立台灣師範大學僑生先修部」，屬於本校林口校區，該蘆洲校地才成為師大校地。

請繼續往下閱讀...

此校地基地面積約4480.04平方公尺，緊鄰空中大學校區，屬於蘆洲都市計畫文教區，原為僑大先修班管理之眷屬宿舍使用，民國56年興建之初，即為1層樓或2層樓之磚造房屋。台師大表示，總計有33戶眷舍，仍維持眷屬宿舍使用，總務處陸續收回23戶眷舍，目前只剩10戶仍在居住。

台師大指出，但如果教職員過世，其配偶仍可續住，2人均過世後就必須要收回，子女無法再續住。為校務發展之空間需求，總務處已委託建築師就蘆洲校地，評估規劃發展計畫，待完成後，將提送校內相關會議討論定案後執行，未來擬配合百年校慶，改建為教學研究空間。
 

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