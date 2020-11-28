港單日新增84例！　半數確診者因「跳舞群遭感染」　

記者任以芳／綜合報導

香港新冠疫情進入第四波爆發期，根據大陸媒體澎湃新聞最新報導指出，香港今（28日）新增新冠肺炎確診案例84例，其中80例為本地個案，27例本地個案源頭不明，47例來自跳舞場地群組，成員們疑似跳舞時遭感染。

該報導指出，另外，27例本土感染案例中，包括香港馬會一名在黃埔場外投注站工作的員工，初步確診新冠肺炎，投注站會即時關閉，以進行徹底清潔及消毒。馬會稱，「該名員工最後的上班日期為27日，過去14天大部分時間在櫃台後工作，其他員工會安排接受病毒測試，不論檢測結果如何，該批員工均須在家自我隔離14天。」

據香港文匯網報道，香港特區行政長官林鄭月娥今出席一個電台節目也表示，現階段香港已進入全面收緊入境限制的階段，「指定酒店」檢疫已進入最後討論階段，將採取類似內地的封閉式管理，安排指定車輛接送入境人士到指定酒店檢疫。

▲香港新冠肺炎爆發第四波疫情。（圖／路透社）

此外，特區政府將要求養老院員工定期、不斷接受病毒強制檢測，以保護院內體弱的年長者免受感染，如果養老院員工在7天內沒做過檢測，就不可以上班。此後亦會要求的士司機強制檢測，海關前線員工、上水屠房職員、警隊及郵差等目標群組要做到「應檢盡檢」。針對無病徵或接觸史的市民，特區政府會提供「願檢盡檢」的檢測服務。

大陸醫學專家、中國工程院是鍾南山27日指出，香港當務之急是進行全民檢測。對此，香港特首林鄭月娥表示，全民檢測會對香港帶來沈重代價，若強行以大陸的方式套用在香港，可能帶來反效果。