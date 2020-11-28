鍾南山勸香港「全民檢測」　林鄭：代價沈重「可能有反效果」

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港爆發第四波疫情，大陸醫學專家、中國工程院院士鍾南山27日指出，香港當務之急是進行全民檢測。對此，香港特首林鄭月娥表示，全民檢測會對香港帶來沈重代價，若強行以大陸的方式套用在香港，可能帶來反效果。

林鄭月娥指出，進行全民檢測，可能要有長達4至5周的封閉管理期，會對香港帶來沈重代價，必須考量科學根據、效益及能力。

林鄭月娥提到，要與市民同心抗議，政府要具有透明度，本次疫情緊接修例風波，令公眾對政府的有損，因此抗疫要比很多地方困難。

▼中國工程院院士鍾南山。（圖／路透社）



林鄭月娥表示，香港已向中央解釋香港沒有大陸的體制優勢，人民也沒有相對服從，若強行將大陸的方式套用在香港，可能會產生反效果。

林鄭月娥還說，外防輸入的防疫策略並非口號，但全球疫情未有止息趨勢，香港又不能完全封關，所以外防輸入一直都是很重要的一環。

林鄭月娥也坦承，10個多月來的外防輸入工作上，由於各種原因時有鬆懈，曾因同情航空業及海運業採取相應安排，但就出現不守規矩的情況，政府感到無奈，目前已全面收緊，也正對《預防及控制疾病條例》的相關罰則進行檢視。

林鄭月娥強調，香港現已進入全面收緊入境限制階段，「指定酒店」檢疫進入最後商討階段，也會安排指定車輛，將採取類似大陸的封閉式管理，但最終還是要入境人士「聽話」。

▼香港爆發第四波疫情，港府有意擴大檢測。（圖／路透社）

