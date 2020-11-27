夫吃軟飯！婆婆不給離婚嗆「拿出碩士生的智慧」！媳哭：放我一馬　

▲原PO無法接受，老公沒責任感！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「請你們放我一馬！」一名人妻苦訴，結婚生孩11年來，老公工作斷斷續續，年資加總不到4年，生活開銷、育兒費全由原PO吃下，如今原PO有意離婚，結果卻換來婆婆冷血回應，「要顧全孩子的成長，要保有一個完整健全的家，更要有一個碩士生的處事智慧...」讓原PO好崩潰。

一名女網友在臉書《靠北老公2.0》透露，結婚當時，為了讓老公找好工作，讓他無後顧之憂，原PO甘願化身女強人，扛下一家子經濟重擔，「沒想到居然成了無底深淵...我擺脫不了的惡性循環。」

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原PO緩緩道來，結婚11年來，老公工作年資加總只有3至4年，且對孩子的生育費、教養費不聞不問，「我不知道現代女性有多少人能忍受著自己老公長年不工作？」過著被錢追著跑的日子，而另一伴又無法承擔壓力與責任，原PO累了倦了，開始萌念離婚的想法。

「我坦白說出心裡，看不到未來想求去」然而原PO的各種苦處，在婆婆眼中卻是那麼不足為道。婆婆甚至對原PO口出狂言，「要顧全孩子的成長，要保有一個完整健全的家，更要有一個碩士生的處事智慧...」原PO傻了，「我百思不得其解這跟學歷有關？」

互相扶持克服挑戰，這本該是夫妻共同的課題，然而看著枕邊人總是頹廢不堪，原PO決定收起包容心，寧願多愛自己一點，「忍了11年，我一點都不願意到了50歲還在賺錢養所謂的『老公』，求去的人也是鼓足了勇氣才下的決定，我堅決放手也請你們放我一馬。」

▲網友擔心，原PO離婚也不容易！（圖／翻攝靠北老公2.0）



沉重的婚姻故事，讓底下網友心疼回應，「婆家當然說要妳顧全，不然就變成他們要養兒子，這比AA制更悲傷」、「這種老公才不健全，孩子肯定有樣學樣」、「早該放生了，現在可能太遲了，應該會給妳死纏爛打」、「為了孩子所以忍耐只是借口，別將責任推到孩子身上」、「叫他當家庭主夫呀！整理家裡、顧小孩」、「太離譜，吃軟飯」。