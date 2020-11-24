最扯AA制！老公「幫孩包尿片各付各的」　苦主路過：連濕紙巾也AA

▲孩子尿片只能各用各的！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

若婚後也遵循開銷一切AA制，恐怕最先磨光的是感情！一名人妻透露，最近老公主動開口，要求幫孩子換尿布，也要比照「AA制」，讓原PO超傻眼。文章貼出後，底下網友搖頭驚呼「這是我看過最扯的AA」，更有真實苦主分享，前夫是藥師，真的連奶粉、濕紙巾都要求AA制，刷新眾人三觀。

一名女網友在臉書《靠北婚姻-社團討論區》抱怨，自從孩子出生後，原PO與老公負責輪流照顧，豈料老公最近卻要求「小孩尿布也要AA制」，也就是說，尿布各付各的，任誰使用一片也要斤斤計較，「他幫孩子包就要用他買的，其他人要幫小孩包，就得自己買！」

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文章曝光後，掀起大批網友砲火猛罵，「那他要出一個奶頭給餵奶嗎」、「妳懷孕十個月，他也能AA嗎？腦子有X」、「那生產的痛可以AA嗎」、「濕紙巾怎麼算？妳一張我一張」、「通常無能的男人都比較愛計較」、「那奶粉不就也有AA制」、「這個也要計較...那想做愛保險套怎麼算呢」、「怎麼娶到老婆的」、「就都給他包尿布啊！省錢又輕鬆」。

▲網友氣炸！（圖／翻攝靠北婚姻－社團討論區）

其他網友也看不下去，紛紛建議離婚，「重點妳怎麼敢結婚，應該婚前就已經知道他是一個很摳的人吧」、「離婚後小孩切一半，看妳要左右切還是上下切」。留言串中，也釣出另一位苦主「我的前夫就是奶粉尿布濕紙巾、小孩醫療險幼稚園學費，各種和小孩有關的都要AA，還跟我說家裡空氣清淨機、他名下的汽車和輪胎和稅金都沒跟我收錢，所以一切小孩費用都應該要AA，他是藥師薪水至少5萬，我只是一般服務業薪水只有25000元」。