「婆婆殺了我」17分鐘霸凌錄音曝光　鄰居再爆料惡婆婆驚人身份

▲張女產子時與先生的合照。（圖／翻攝自當事人Facebook）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市一名36歲張姓女子疑似不堪婆婆長期言語霸凌，今年8月在臉書留下一封《我的婆婆殺了我》文章後選擇輕生。消息發生後，遭指控的婆婆否認指控，甚至反指根本是張女本身有問題，不過媒體日前爆出張女的生前錄音檔，不但狠狠打臉了婆婆說法，還有鄰居出面爆料婆婆的身分更是相當驚人。

根據《鏡週刊》取得的錄音內容，整段錄音長約17分鐘，婆婆態度強勢的先責怪媳婦，不過說話的方式極為高明，酸度爆表卻不帶任何髒字，整段談話過程中，死者（張女）至少說了二十次以上的「對不起」「我道歉」，但仍被婆婆猛酸「妳這個人真的很可怕」、「道歉要有誠意啊，妳有什麼誠意」等語。

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▲張女在臉書寫下遺言後選擇輕生。（圖／翻攝自Facebook）

兩人的對話中可以得知，張女在生活上被各種逼迫，甚至連麵包要吃什麼種類，都要事先請示婆婆，婆婆甚至還嗆她「妳不是很能幹嗎？妳自己很能幹啊」，連張女的爸爸也被婆婆拿出來罵，當她委屈的問到為什麼要罵爸爸，「爸爸夾在中間也很可憐啊」，反遭婆婆諷刺「是妳要讓他可憐的。」

另據《三立新聞》報導，張女爸爸聽完錄音後非常心疼，也直呼親家母（婆婆）不愧是台大法律出身，言詞犀利能殺殺人於無形。張女鄰居也透露，這一名婆婆不但是學霸，也曾經在商場闖出一片天，是一名超級女強人，控制家中大小事務及金流，可以想像張女所受到的壓力。

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