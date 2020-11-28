　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

個資冒用帳戶凍結老把戲　民眾求助派出所成功阻詐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲王姓男子接到歹徒冒充是165反詐騙專員，謊稱男子個資外洩遭人冒名，並指示要其去銀行領錢匯款，所幸該男子發覺有異向警詢問，成功攔阻詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲王姓男子接到歹徒冒充是165反詐騙專員，謊稱男子個資外洩遭人冒名，並指示要其去銀行領錢匯款，所幸該男子發覺有異向警詢問，成功攔阻詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

又是假冒政府機關人員詐騙！台南市東區一名王姓男子11月27日接到一通電話，歹徒冒充是165反詐騙專員，謊稱男子個資外洩遭人冒名，並指示要其去銀行領錢匯款，所幸該男子發覺有異，直奔轄區派出所詢問，員警識破詐騙手法，成功攔阻詐騙案。

市警一分局東寧所警員周文彬、邱燈坤於27日中午12時許接獲王姓民眾至所報案表示疑似接獲電話詐騙情事，尋求警方協助。王民表示27日上午在家中接獲1通未顯示來電號碼電話，對方自稱是165反詐騙專員，向王民誆稱其個資外洩，遭人冒名申辦電話後未繳納通話費及犯罪份子有將贓款匯入某銀行帳戶內，要求王民將名下銀行帳戶存款先行提領，並等待下一步指示，否則名下所有銀行帳戶將遭凍結。

▲王姓男子接到歹徒冒充是165反詐騙專員，謊稱男子個資外洩遭人冒名，並指示要其去銀行領錢匯款，所幸該男子發覺有異向警詢問，成功攔阻詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王民聞言後當下驚慌失措，擔憂其各銀行帳號如真遭凍結，生活開銷將諸多不便，而急忙到銀行將存款36萬元全數領出，之後便趕緊到派出所諮詢。經派出所周、邱二員了解事情始末後，直覺這是典型的網路詐騙手法，並告知類似的詐騙手法層出不窮，且社會新聞真實案例皆有可循，王民經過員警詳細解說後，驚覺自己一時失察陷入對方話術而險遭詐騙。事後，警方護送王民將其現金36萬元存回銀行帳戶，結束一場虛驚。

▲王姓男子接到歹徒冒充是165反詐騙專員，謊稱男子個資外洩遭人冒名，並指示要其去銀行領錢匯款，所幸該男子發覺有異向警詢問，成功攔阻詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

東寧所所長胡宜智表示，如有民眾遇到此狀況，需先保持冷靜、查明清楚莫慌張，接獲陌生電話也不要輕易相信，可撥打165反詐騙電話或親自到轄區派出所詢問，千萬不要依照對方電話所言即前往ATM操作或交付現金給不法人士，以免受騙上當。


＊下殺2折超划算＊
 

ET快訊
孫生毀容！　全身抽搐崩潰哭：我像怪物
月領息10萬！　他50歲提早退休：要用對方法
快訊／今新增9例境外移入！　下午記者會說明
200天無本土案例！美國網友PO「移居台灣指南」　在論壇火了
林為洲「鎖喉陳柏惟」成名　輝煌過去被起底！真的有兇的本錢
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南善化慶安宮作公益　助警增設路口爆閃燈減少交通事故

老翁路倒台南柳營山區農路　警平安救護助返家

個資冒用帳戶凍結老把戲　民眾求助派出所成功阻詐

奉獻自我成就他人！花蓮19傑出婦女「星光大道」受表揚

2歲童晚間突衝到馬路中間！駕駛嚇慘緊急煞車　差1秒GG

金價大漲＋報復性消費　金飾品牌業績成長30%

超推大坑美食！獨特孜然麵線引爆味蕾　酥脆臭豆腐一吃就愛上

天冷吃鍋！築間再開和牛鍋物吃到飽品牌　搶攻10億市場

「大坑3號步道」時隔15個月重新開放　新增吊橋美景超好拍

台中中央公園12/6啟用　國台交、紙風車劇團將演出

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民喝3年...驗出天然氣

車燈壞被拔牌！騎士嗆執法過嚴　打電話撂人助陣「PO文遭警打臉」

情侶「不心動挑戰」！超真實反應　他見性感正妹...嘴角失守臉爆紅

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

國民黨拿豬內臟、豬皮狂灑議場　藍綠爆全武行！陳柏惟打鄭天財

台南善化慶安宮作公益　助警增設路口爆閃燈減少交通事故

老翁路倒台南柳營山區農路　警平安救護助返家

個資冒用帳戶凍結老把戲　民眾求助派出所成功阻詐

奉獻自我成就他人！花蓮19傑出婦女「星光大道」受表揚

2歲童晚間突衝到馬路中間！駕駛嚇慘緊急煞車　差1秒GG

金價大漲＋報復性消費　金飾品牌業績成長30%

超推大坑美食！獨特孜然麵線引爆味蕾　酥脆臭豆腐一吃就愛上

天冷吃鍋！築間再開和牛鍋物吃到飽品牌　搶攻10億市場

「大坑3號步道」時隔15個月重新開放　新增吊橋美景超好拍

台中中央公園12/6啟用　國台交、紙風車劇團將演出

伊朗核武之父「中彈垂死」畫面曝！機關槍狂掃射　車內染一片血紅

人妻健身房內被「囂張襲胸」　色狼教練喊冤：妳也可以摸我啊～

抗氧化力最強！天冷吃薑「超狂優點」曝　醫推：生理期腹痛也有效

「沒有倒車顯影會停車嗎？」網熱論　老司機狂吐槽：看螢幕不會停

台南善化慶安宮作公益　助警增設路口爆閃燈減少交通事故

家家重啟IG「粉絲數暴漲3萬」！　凱咪曝平口胸罩彈開主因：是女生都知道

老翁路倒台南柳營山區農路　警平安救護助返家

喬妹偏愛7款時尚單品　短洋裝、純黑高領輕鬆掌握女神的穿搭品味

「馬刺冠軍射手」告別13年NBA生涯　回家鄉義大利打球

獨／高雄9男狂砸賓士影曝！追傳播妹不成...嗆「我也可以X你」

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

地方熱門新聞

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

2歲童衝出馬路　駕駛驚嚇急煞車

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

清水岩溫泉露營區　明年6月營運

闖某高中女宿　黑衣人：找朋友

台南師生攀登尾寮山1學生失聯　警消搜3hrs尋獲

台中清水高中圖書室飄無印良品風

超推大坑美食！獨特孜然麵線引爆味蕾

大坑3號步道重新開放　新增美景超好拍

搭昇恆昌特賣　尊爵天際推288元下午茶

「台灣粉圓教母」製作米老鼠造型彩色珍珠　聲名大噪　　

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

雲林小農村出美景　精裝農民曆6000本秒殺　

金價大漲＋報復性消費　金飾品牌業績成長30%

更多熱門

相關新聞

在韓洩330萬人個資　臉書遭罰1.72億「高層恐坐牢」

在韓洩330萬人個資　臉書遭罰1.72億「高層恐坐牢」

臉書最近因用戶隱私散財不少，除了才達成的美國規模最大隱私和解案，近期也在韓國被裁罰67億韓元（約合台幣 1.72 億元），起因於2012 ~ 2018 年間，臉書於韓國非經同意，提供330 萬名用戶的資訊給第三方公司。臉書對此案表示，已與韓國PPIC調查充分合作，對委員會提起的刑事訴訟深感遺憾，會以適當的方式回應。

8旬婦欲領194萬　行員機警請波麗士阻詐

8旬婦欲領194萬　行員機警請波麗士阻詐

陸快遞公司「洩露40萬條個資」至黑市

陸快遞公司「洩露40萬條個資」至黑市

數位身分證換發 內政委員會凍結4億預算

數位身分證換發 內政委員會凍結4億預算

佳警打詐最給力

佳警打詐最給力

關鍵字：

個資帳戶凍結阻詐

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

懷孕4個月…她下體「爬滿6腳小蟲」癢爆！老公慚愧認了

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

走光網紅家家「變臉舊照被挖」！胸前G縮成B

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

月月洗澡像拉皮　媽見鳳眼瓜子臉傻眼

台中男性侵酒店妹「社死」輕生…法官判緩刑

瑤瑤曬超音波照：生命得來不易

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

忘記歌名！他哼前奏...大神解答看傻千人

彰化某科大「4妹繞體」迎新！校方證實了

陳柏惟要打35個！網查江啟臣經歷驚呆

更多

最夯影音

更多
阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開
Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面