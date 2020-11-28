個資冒用帳戶凍結老把戲　民眾求助派出所成功阻詐

▲王姓男子接到歹徒冒充是165反詐騙專員，謊稱男子個資外洩遭人冒名，並指示要其去銀行領錢匯款，所幸該男子發覺有異向警詢問，成功攔阻詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

又是假冒政府機關人員詐騙！台南市東區一名王姓男子11月27日接到一通電話，歹徒冒充是165反詐騙專員，謊稱男子個資外洩遭人冒名，並指示要其去銀行領錢匯款，所幸該男子發覺有異，直奔轄區派出所詢問，員警識破詐騙手法，成功攔阻詐騙案。

市警一分局東寧所警員周文彬、邱燈坤於27日中午12時許接獲王姓民眾至所報案表示疑似接獲電話詐騙情事，尋求警方協助。王民表示27日上午在家中接獲1通未顯示來電號碼電話，對方自稱是165反詐騙專員，向王民誆稱其個資外洩，遭人冒名申辦電話後未繳納通話費及犯罪份子有將贓款匯入某銀行帳戶內，要求王民將名下銀行帳戶存款先行提領，並等待下一步指示，否則名下所有銀行帳戶將遭凍結。

王民聞言後當下驚慌失措，擔憂其各銀行帳號如真遭凍結，生活開銷將諸多不便，而急忙到銀行將存款36萬元全數領出，之後便趕緊到派出所諮詢。經派出所周、邱二員了解事情始末後，直覺這是典型的網路詐騙手法，並告知類似的詐騙手法層出不窮，且社會新聞真實案例皆有可循，王民經過員警詳細解說後，驚覺自己一時失察陷入對方話術而險遭詐騙。事後，警方護送王民將其現金36萬元存回銀行帳戶，結束一場虛驚。

東寧所所長胡宜智表示，如有民眾遇到此狀況，需先保持冷靜、查明清楚莫慌張，接獲陌生電話也不要輕易相信，可撥打165反詐騙電話或親自到轄區派出所詢問，千萬不要依照對方電話所言即前往ATM操作或交付現金給不法人士，以免受騙上當。



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