北台灣明變天！冷空氣報到「有感濕冷」直探14℃　連6天有雨

▲明天有另一波冷空氣南下，北台灣濕冷有感，低溫下探14度。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今(26)日由於東北風減弱，全台微熱、早晚偏涼，今晨最低溫出現在新竹寶山16.4度。不過明天有另一波冷空氣南下，北台灣濕冷有感，低溫下探14度。

今日臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大致為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。明(27)日東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；台灣北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

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▲「東北季風」的冷空氣比前一波強，北台灣感覺較為濕冷。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，明(27)日至下週一(30日)「東北季風」南下、水氣比前一波多；迎風面桃園以北及東半部有局部雨，北海岸、北部山區及東半部雨勢較大；新竹以南仍為多雲時晴的天氣。

「東北季風」的冷空氣比前一波強，北台灣感覺較為濕冷，要注意添衣；其他地區氣溫亦略降。週六(28日)晚起至下週一(30日)的清晨及夜間，平地測站最低氣溫有降至14、15度的機率。

最新模式模擬顯示，下週二、三(1、2日)仍受「東北季風」影響，冷空氣略減弱，氣溫小幅回升，大台北及東半部仍有局部雨，桃園以南晴時多雲。

▲台北市明天起連續6天有雨。（圖／翻攝中央氣象局）