層狀雲盤踞！北台4縣市大雨濕冷探14℃　更強冷空氣下週來襲

▲受到東北季風、冷空氣南下影響，北台灣濕冷有感。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

受到東北季風、冷空氣南下影響，北台灣濕冷有感，氣象局針對基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區發佈大雨特報。氣象專家提醒，今天會越晚越冷，今晚至下週一清晨最低僅有14度。另外，下週還有更強冷空氣報到，溫度還會更低。

今天(28日)東北季風影響，且冷空氣強度再增強，溫度上會比昨天再下降一些，桃園以北、東北部高溫只有20、21度，竹苗及花東地區高溫約23、24度，中南部白天仍有27、28度高溫，入夜後中部以北、東北部低溫約17至19度，南部及花東20、21度，中南部地區日夜溫差大，南北溫差也比較大。

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▲北北基宜大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今(28日)晨4時紅外線色調強化雲圖顯示，東北季風受地形舉升形成的層狀雲，覆蓋北台灣及部分東半部海面上；4時雷達回波合成圖顯示，陸地上的滯留性回波，大部分強度偏弱，東半部海面上的回波較強。今晨大台北、東北部及東部皆有局部雨，桃園也有零量降雨。

未來一週皆受「東北季風」影響，今(28)日至下週一(30日)水氣多，迎風面桃園以北及東半部有局部短暫雨，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大；新竹以南影響小，中南部晴朗穩定，日夜溫差大。冷空氣影響，北台濕冷，要注意添衣。

今晚至下週一(30日)的清晨及夜間，平地測站最低氣溫有降至14、15度的機率；其他地區氣溫亦略降。今日各區平地氣溫如下：北部15至21度、中部17至26度、南部17至28度、東部16至26度。

最新模式模擬顯示，下週二(1日)至下週三(2日)白天冷空氣略減弱，氣溫小幅回升；下週三晚至週五(4日)冷空氣再增強，氣溫下降，最低氣溫略低於前波，反映「一場秋雨一場寒」的情境。下週二至週五迎風面大台北及東半部有局部短暫雨；桃園以南影響小，中南部晴朗穩定，日夜溫差大。

▼今(28日)晨4時紅外線色調強化雲圖(左圖)顯示，東北季風受地形舉升形成的層狀雲，覆蓋北台灣及部分東半部海面上。4時雷達回波合成圖(右圖)顯示，陸地上的滯留性回波，大部分強度偏弱，東半部海面上的回波較強。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）