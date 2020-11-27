冷空氣「線狀雲」來襲！北台灣越晚越冷下探14℃　雨彈連噴7天

▲今天冷空氣隨著東北季風南下，越晚會越冷。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今晨最低溫出現在新竹畜試16.1度，不過今天冷空氣隨著東北季風南下，越晚會越冷，桃園以北雨勢較大，明晚至下週一是這波冷空氣最冷的時候，低溫下探14度。

今(27)日東北季風增強，北部及東北部將轉濕涼，高溫與昨天相比，大約下降7度，只剩下12度左右，要注意保暖，中南部影響不大，仍有29、30度高溫，花東高溫約26度上下。

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降雨方面，桃園以北及東半部地區有短暫雨的機率，建議外出攜帶雨具備用，其中東北部地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率。

▲今(27日)晨4時紅外線色調強化雲圖(左圖)顯示，東北季風前緣舉升形成的線狀雲系(紅虛線)，即將觸及北台灣；4時雷達回波合成圖(左圖)顯示，其上伴隨強度偏弱的胞狀回波。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今(27日)晨4時東北季風前緣舉升形成的線狀雲系，即將觸及北台灣，迎風面桃園以北及東半部轉有局部雨，北海岸、北部山區及東半部有較大雨勢。

冷空氣南下，北台灣氣溫逐漸下降，愈晚愈涼，新竹以南仍為多雲時晴的天氣，氣溫略降。各區平地氣溫如下：北部22降至17度、中部19至28度、南部19至29度、東部18至27度。

▲未來一週皆受「東北季風」影響，明(28)日至下週一(30日)水氣多。（圖／翻攝中央氣象局）

未來一週皆受「東北季風」影響，明(28)日至下週一(30日)水氣多，迎風面桃園以北及東半部有局部雨，北海岸、北部山區及東半部雨勢較大；新竹以南仍為多雲時晴的天氣。冷空氣影響，北台濕冷，要注意添衣；明晚至下週一(30日)的清晨及夜間，平地測站最低氣溫有降至14、15度的機率；其他地區氣溫亦略降。

最新模式模擬顯示，下週二、三(1、2日)冷空氣略減弱，氣溫小幅回升；下週四、五(3、4日)冷空氣再增強，氣溫略低於前波，「一場秋雨一場寒」。下週二至週五迎風面大台北及東半部有局部雨；桃園以南影響小，中南部晴朗穩定，日夜溫差大。