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陳柏惟「朽木倒」摔技導火線曝光　蹲地撿內臟遭鄭天財打翻垃圾桶

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▲▼因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議,,國民黨立委與民進黨立委各自佔據主席台,在議場內對峙,林為洲由後方勒住陳柏惟脖子。（圖／記者李毓康攝）

▲陳柏惟對國民黨立委鄭天財使出摔技「朽木倒」之後，遭到圍攻。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

立法院27日因為美豬爭議再度引發衝突，先是國民黨立委在議場內潑灑豬內臟，接著是基進黨立委陳柏惟與國民黨立委鄭天財爆發肢體衝突，陳柏惟當場對鄭天財使出一記類似柔道「朽木倒」的摔技，將鄭天財摔倒在地，當場引發國民黨立委的群起圍攻。陳柏惟在臉書上，也提供了另一個角度的拍攝影片，還原衝突的經過。

▲▼陳柏惟在立法院內對鄭天財使出一記「朽木倒」引發衝突。（圖／翻攝自3Q 陳柏惟 臉書）

▲陳柏惟蹲在地上收拾內臟。（圖／翻攝自3Q 陳柏惟 臉書）

陳柏惟在臉書分享衝突影片經過，只見滿地都是國民黨立委所潑灑的豬內臟，陳柏惟蹲在地上，將內臟逐一收拾放進垃圾桶裡，鄭天財接著走過去，將垃圾桶打翻。

▲▼陳柏惟在立法院內對鄭天財使出一記「朽木倒」引發衝突。（圖／翻攝自3Q 陳柏惟 臉書）

▲彎腰的人是國民黨立委鄭天財，當時他打翻裝內臟的垃圾桶。（圖／翻攝自3Q 陳柏惟 臉書）

原本蹲在地上的陳柏惟站起身，雙手扣住鄭天財的右手後，先拉往自己的身體，使對方失去平衡，接著再利用自身體重吃進對方重心，當場使出柔道摔技「朽木倒」，將鄭天財一把往後摔倒在地，接著就是遭到一群國民黨立委一湧而上群起圍攻的畫面。

陳柏惟影片發布後，多名立委在臉書留言，賴品妤表示，「要洗頭惹」。趙天麟表示，「《逃出立法院》沒有在這個檔期上映真是太可惜了」。

▲▼陳柏惟在立法院內對鄭天財使出一記「朽木倒」引發衝突。（圖／翻攝自3Q 陳柏惟 臉書）

▲陳柏惟對鄭天財使出朽木倒。（圖／翻攝自3Q 陳柏惟 臉書）

陳柏惟本人則解釋，當時前一個動作在勸架，立委吳秉叡、魯明哲過來之後，就要拿雨衣當垃圾袋要清理那些豬內臟，撿到一半，鄭天財就過來把垃圾打翻，「我本來只是想推他，不知道為什麼那麼大力」，若真的要打，大可以追打、揮拳，但從頭到尾都沒有出拳。

影片經過還原56秒處開始

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