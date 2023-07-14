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助理張騰龍涉營建署弊案被羈押禁見　鄭天財：我當然會開除他

▲國民黨立委鄭天財。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委鄭天財。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

內政部營建署組長張之明涉嫌透過國民黨立委鄭天財辦公室執行長張騰龍牽線，收受賄賂與不正飲宴等利益，護航廠商取得雲林綠電等標案，涉及不法金額達數百萬元，而台北地院今（14日）裁定兩人羈押禁見。對此，鄭天財回應，他於張騰龍涉入該案的事情完全不了解，但他尊重司法裁定，且當然會開除張騰龍。

▲張騰龍14日被裁定羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

▲張騰龍14日被裁定羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

檢調獲報，營建署參與分配8年8000多億的前瞻建設計畫，但有廠商疑似透過遊走藍綠陣營的生技公司老闆張龍騰，希望藉此爭取相關預算。據了解，張騰龍過去曾任民進黨與國民黨的立委助理，近年則當鄭天財辦公室執行長；張之明則涉嫌於2021年、2022年間，收受多家廠商的賄賂或不正利益，協助將雲林綠電案、縣道路改善工程補助案，納入前瞻計畫，而張龍騰就在張之明與廠商之間扮演重要的仲介，甚至是白手套角色。

北署12日指揮調查局兵分22路搜索，並約談張之明、營建署課長詹家欣及涉案業者共23人。檢方經過漏夜偵訊，13日針對張之明、張騰龍以及陳姓、江姓業者向法院聲押禁見；另外諭令詹家欣50萬元交保，黃姓、莊姓業者則各以30萬元交保。而今台北地院審理後，凌晨裁定張之明、張騰龍皆羈押禁見。

對此，鄭天財14日向《東森新媒體ETtoday》表示，他尊重司法裁定，當然會開除張騰龍。鄭說，雲林並非他的選區，他服務的全台灣原住民選區，質詢內容或召開協調會都以原住民權益為主，對於張騰龍涉入該案的事情完全不了解，很可能是張騰龍跟張之明親戚關係（堂兄弟），才會產生這樣的案子，「所以我完全不清楚」。

鄭天財也說，張騰龍是這兩年才到他的辦公室掛名執行長，這件事發生後，他也是透過媒體，才知道張騰龍跟藍、綠立委都有非常好的關係；當初是因為他的辦公室主任離職，所以就有人推薦張騰龍，只是當時也沒有資料顯示張有一些其他背景。

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