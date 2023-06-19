陳柏惟也被爆性騷！國民黨提3訴求　質疑林靜儀護航成MeToo共犯

▲國民黨召開「台中拒絕『造狼者』 女綠委忙護航成Metoo共犯？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／新北報導

政壇 MeToo 風暴持續延燒，國民黨今（19）日由台中市議員邱愛珊與國民黨文傳會副主委林家興在台中市議會國民黨黨團召開「台中拒絕『造狼者』 女綠委忙護航成MeToo共犯？」記者會，質疑民進黨台中立委林靜儀與何欣純，嘴上支持性騷、性暴力的受害者，實際上卻與加害者站在一起、交代不清，身為立委卻怠惰輕忽修法職權，國民黨提出「維護性平三訴求」，要求林靜儀與何欣純具體回應，用行動真正落實挺性平。

邱愛珊指出，台灣雖有民主自由，更不該有被性騷的恐懼。受害者覺得提出來會被批評、沒有安全感，如何用制度去保護他們，這就是現在提出修正性平三法的本意，希望「Me Too」浪潮不要只是短期現象，而能長期成為社會自我修正的力量。

林家興表示，過去林靜儀曾因意識形態而力挺性騷政客陳柏惟，如今出事僅輕描淡寫「與人相處要拿捏清楚」；何欣純則曾和性別暴力的男嫌犯林秉樞包廂單獨會面交代不清，當初到底答應林秉樞什麼事？基層民眾對此仍議論紛紛。甚至在立法院，當國民黨提出檢討公務機關性騷擾申訴流程的提案，林靜儀與何欣純竟然還投票反對、封殺。

林家興也質疑，民進黨在聲稱雷厲風行處理性騷議題的時候，竟原本規劃要讓劣跡斑斑的「政治渣男」陳柏惟來加入「民主大聯盟」參選台中立委，雖然他遭爆性騷女志工風波後就自己退選，但掩蓋不了當初民進黨為了選票算計，而無視其嚴重性平問題的圖謀。甚至陳過去所待的政黨也加碼爆料稱他曾「以自身聲量威脅黨，遵照他的意志提名酒駕堂哥選議員」；民進黨背後的政治算計與圖謀，不是切割指且就能掩蓋，「台灣社會更不能就這樣算了」，必須要嚴正譴責，也希望賴清德的「民主大聯盟」如果真正要團結台灣，就不應成為性騷大聯盟、退選大聯盟。

林家興強調，希望台中兩位在言語上表態支持性別平權的女性在地立委，能夠釐清相關爭議，並具體對目前即將要修正的性平三法表達態度，對此提出「維護性平三訴求」，首先，要求封殺「性騷申訴檢討流程」提案的綠委道歉，第二，呼籲林靜儀與何欣純委員具體回應對性平三法修正內容意見，最後，呼籲新增「防吃案」機制，不要再有下一個許嘉恬與林飛帆。