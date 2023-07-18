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拳打腳踢還踩破內臟虐到死！狠心保母夫婦虐死3歲童判賠248萬

▲▼無照保母劉庭妌不滿被積欠保母費，涉遷怒2歲男童凌虐致死。（圖／記者黃哲民攝）

▲無照的劉姓保母，凌虐男童致死。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

基隆保母劉庭妌、張竣堯夫婦，受託照顧3歲男童，因為沒收到保母費再加上男童吵鬧，2夫婦除毆打男童外，還踩踏男童腹部，最後踩破男童胰臟，男童因而死亡。劉女遭判刑11年8月、張男遭判刑12年4月定讞，家屬求償，最高法院判決2人須賠償248萬元確定。

判決指出，本案發生於2020年9月間，當時基隆有一名3歲男童因高燒不退，送往醫院急診，不治身亡。由於男童骨瘦如柴，全身都被打傷，顱内出血、肝胰臟挫傷、腹血，最後死因為中樞神經衰竭、出血性休克死亡。檢警認為有虐童問題，深處追查後，查出男童的父母因為在夜市擺攤，先前以每個月2萬4千元的代價，交給沒有保母執照的劉女24小時托育。

不過劉女與張姓丈夫，因為沒收到保母費用又不滿男童哭鬧，2夫婦聯手虐童。除了對男童拳打腳踢以外，還以拖鞋毆打男童頭部、腳、臀部，或以玩具車、衣架敲擊男童頭部，更多次腳踩男童腹部，最後踩破內臟，虐死男童。檢方偵查終結後提起公訴，最高法院審理後，日前依照「成年人傷害兒童致死罪」，將劉女、張男，分別判刑11年8月、12年4月定讞。

男童家屬另外提出民事訴訟，求償684萬餘元。高等法院審理後，認為男童的父母當時發現男童有傷後，並未積極找劉女夫婦詢問、訪視，放任劉女夫婦繼續虐童，與有過失30％；此外再扣除男童父母已經領取的犯罪被害補償金182萬元，最後判決劉女夫婦須連帶賠償248萬4282元。全案再上訴，最高法院18日駁回上訴確定。

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