澳軍在阿富汗射擊囚犯「完成首殺」　檔案曝光1個月9人自殺

▲澳洲國防軍總司令坎貝爾（Angus Campbell）將軍19日公開向阿富汗人民道歉。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

澳洲4年來針對澳軍在阿富汗戰爭期間涉嫌犯下「戰爭罪」進行調查，調查結果發現，有可靠證據顯示，澳洲精銳部隊涉嫌非法殺害39名人員，甚至有人殺害囚犯完成首殺，相關檔案曝光之後，在最近的3周之內，澳軍就有9名士兵自殺。

根據BBC報導，澳洲國防軍稱，有19名現役或前特種部隊士兵應因在2009-13年間殺害「囚犯、農民或平民」而被警方調查。國防軍稱，這些犯罪之所以會發生，是因為存在於一些軍人之間的不受約束的「戰士文化」。

澳洲大法官布雷頓（Paul Brereton）主導調查過程，共訪問了超過400名目擊者，證據顯示，初級士兵被告知通過射擊囚犯來完成他們的首次殺人，這種操作被稱作「放血」（blooding）為掩蓋犯罪行為，另一起案件則是將武器及其他裝備被放置在阿富汗人屍體附近，其他還有另外兩起可能構成戰爭罪中「殘忍對待」罪名的事件。

阿富汗方面稱，澳方已經向他們保證，將致力於「確保司法公正」。

據英國《每日郵報》報導，該報告於上周公佈，但是澳軍已有8男1女總共9名士兵自殺，目前沒有證據表明自殺的士兵捲入了在阿富汗的犯罪。但專家認為，不排除自殺可能是由調查引起的。

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