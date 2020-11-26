證實「濫殺阿富汗平民案」奪39命　澳軍先解職10名特種兵

▲澳洲國防軍總司令坎貝爾（Angus Campbell）19日公開向阿富汗人民道歉。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／綜合報導

澳洲政府26日證實，包含現役和前任在內有19名士兵，因涉嫌殺害39名阿富汗平民遭刑事起訴。根據《路透社》報導，澳洲國防軍總司令坎貝爾（Angus John Campbell）公布調查報告，殺害平民的行動都是在交火時間外，「這些發現顯示了最嚴重違反軍紀和價值觀的行為，我們永不接受對平民或囚犯的非法殺害。」

總理莫里森（Scott Morrison）曾警告過，這些報告對澳洲人民而言是「艱難且艱鉅的消息」，特種人員高層下令殺害平民的證據明確，「一旦有平民被殺害，負責的人員會用武器上演一個戰鬥場面，來掩飾殺戮手無寸鐵的平民的行為。」

軍方深入調查2萬多個文件和超過2萬5000張影像，召來423名證人，但由於軍方保密和隔離的特殊文化，這些過去的行動很難被披露。澳洲總理也為軍隊在阿富汗的不當行為，向阿富汗政府以及人民表示最深切的哀悼。

澳洲軍隊自2002年以來，作為由美軍所領導的聯盟的一部分，與塔利班民兵戰鬥。在這次報告中提到，包括囚犯、農民和其他阿富汗平民，是在俘虜期間被殺害，相關涉案人員部分仍為現役士兵。此外，澳洲軍方還向另外10名特種部隊成員發出解職通知，這10人不包含在涉案的19人名單中。