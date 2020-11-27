洄瀾、東台等6系統申請下架中天新聞！練台生未表態由誰接替



▲年代集團董事長練台生。（圖／年代提供）



記者陳世昌／台北報導



繼中嘉數位12系統、大豐3系統、TBC5系統申請下架中天新聞台之後，花東地區的東亞、洄瀾、東台3系統，以及台北市北都數位、澎湖、連江縣祥通，合計19.5萬戶，27日也正式申向NCC申請下架換照未過的中天新聞台，但下架後尚未有替換頻道，而是採空頻播出。



NCC27日證實增加6家系統業者申請中天新聞台頻道異動，預計12月12日0時下架之後，暫時不填補替道頻道，也就是「跳過CH52」，讓觀眾在選台器上找不到。





▲中天新聞台司法救濟保衛戰即將登場，各新聞頻道爭取卡位機會。（圖／記者屠惠剛攝）



業界分析，這6家有線系統都是年代練台生集團投資或代理頻道採購，意謂練台生在CH52的角力中，採取觀望暫時還沒有定案。



目前已有兩大有線集團表態，其中大豐媒體集團旗下3家有線電視系統約23萬戶，以及TBC旗下4+1家系統71萬6685戶，已於23日送件NCC，申請由境外新聞頻道CNN替代換照未過關的中天新聞CH52，這是有線電視新聞區塊首次出現以英語為主的境外新聞頻道；中嘉集團旗下12系統於109萬戶已於19日率先申請以寰宇新聞台取代中天新聞台。