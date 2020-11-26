不搶52台「拚定頻47」？鏡電視2大聲明回應了

▲NCC駁回中天換照案，CH52有多家媒體競爭。圖為NCC大樓。（資料照／記者呂佳賢攝）

政治中心／綜合報導

NCC18日駁回中天新聞台換照案，目前最極積爭取進駐CH52替代中天新聞台的就是《寰宇新聞台》，前一陣子已透過頻道代理商悄悄運作，其他也有意要爭取的還有《鏡電視》等媒體。針對此事件，鏡電視也提出兩大聲明回應。

鏡電視表示，鏡電視股份有限公司是在108年12月向NCC提出設立新聞台的申請，目前仍由NCC進行審議並尊重NCC審查權限，不會對審查進度與內容對外表示任何意見。

此外，對於執照審議部分，鏡電視提到，目前無法得知執照審議何時完成，因此也尚未進行在有線電視或MOD上架的規劃，但可以確定的是無意爭取52或先前外傳的47頻道。

以下為鏡電視聲明全文。

鏡電視股份有限公司 說明



因近日部份媒體報導，提及本公司申設成立新聞台事宜，爰說明如下:

一、鏡電視股份有限公司是在108年12月向NCC提出設立新聞台的申請，刻仍由NCC進行審議中。本公司尊重NCC審查權限，不會對審查進度與內容對外表示任何意見。

二、由於目前本公司仍無法確知，執照審議何時能完成，因此也尚未進行在有線電視或MOD上架的規劃。但可以確定的是，鏡電視並無意爭取52或先前外傳的47頻道。