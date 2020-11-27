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南台南火車站浪浪群聚憂咬學童　市議員王家貞實勘...謀折衷解決

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▲台南市議員王家貞，會同文化局、動保處長吳名彬、大同國小校長李素貞、崇明里張家詒、衛國里長陳積慶等人前往當地實際勘察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員王家貞，會同文化局、動保處長吳名彬、大同國小校長李素貞、崇明里張家詒、衛國里長陳積慶等人前往當地實際勘察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員王家貞接獲陳情，表示位於東區大同路二段已停用的鐵路局「南台南火車站」附近有成群野狗徘徊出沒，讓經過此處上下學及進行文化教育的大同國小學童們心生極大的恐慌，王家貞會同文化局、動保處長吳名彬、大同國小校長李素貞、崇明里張家詒、衛國里長陳積慶等人前往當地實際勘察，謀求解決。

▲台南市議員王家貞，會同文化局、動保處長吳名彬、大同國小校長李素貞、崇明里張家詒、衛國里長陳積慶等人前往當地實際勘察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李素貞校長表示，大同國小的孩子們在這停用的舊火車站周邊，進行戶外教學，學習如何利用太陽能的相關課程並且進行在地學習，現今已進入第3年度了，學童們學習成效非常顯著，孩子們不僅態度積極認真，非常喜愛這項課程的設計及安排，同時也收穫許多豐富的知識及經驗。

李說，但美中不足的是，此處有數十隻的野狗群聚遊蕩，造成孩子們心生恐懼不安，因此希望王家貞議員與有關單位可以協助共同研擬良方，解決此令人困擾及憂心的問題，讓大同國小的學童們可以更安心安全的上下學及順利的進行戶外教學，同時也可以讓周邊居民住戶在週末假日時，有個安全無虞的親子活動空間。

動保處吳處長也說明，因附近有幾位愛狗人士會予以餵食流浪犬、使得野狗越聚越多並群聚徘徊在此處，如果真要解決這問題，必須與當地餵食野狗的愛狗人士們進行溝通，才能解決此問題帶來的困擾。

現勘時，發現有愛狗人士就在一旁關心此事的進展，並解釋說明20多年來，這裡從未發生狗狗追人或追學生及咬傷任何人的情形，要大家無需過度恐慌，也表達愛護流浪犬的積極態度。同時也掛保證說，這群狗狗是不會造成傷害的。

▲台南市議員王家貞，會同文化局、動保處長吳名彬、大同國小校長李素貞、崇明里張家詒、衛國里長陳積慶等人前往當地實際勘察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞表示，這件事的重點不在於這群狗狗是否追過、傷過人，而是在於往來此地，或在此處休閒的孩子們會感到懼怕不安。況且這群狗狗並非家犬，性情難以捉摸，倘若未來發生狗狗吠追學童進而造成傷害，就為時已晚了，但我們也理應要盡心盡力愛護動物，不可隨意傷害動物，所以在保護孩童及動物二者都是重要的情形下，需要商討出一個對兩者都具有保護及安全的機制。

王家貞提議，請動保處協助做一個適當的圍籬，可同時保護學童及流浪犬避免受到傷害。在孩子們上下學的時段內，讓這些無主的狗狗在圍籬內活動，不要出來影響到學童，以免造成孩子們恐慌害怕的情緒。其餘的時間就煩請愛狗人士繼續照料這群無主的狗狗，讓它們可以放風，四處走動跑跳。除設置圍籬外，王家貞也建議架設監視器，隨時監控掌握此處情況，讓狗狗及附近的居民得到最大的安全保障。經王家貞誠摯理性的溝通後，該愛狗人士欣然同意接受此方式，而李校長及張里長也表贊同。

▲台南市議員王家貞，會同文化局、動保處長吳名彬、大同國小校長李素貞、崇明里張家詒、衛國里長陳積慶等人前往當地實際勘察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞說，其實此事件對社會大眾而言，是一個很好的生命教育的題材，建議李校長是不是也藉由這個機會，舉辦一場關於生命教育的座談會，請全校孩子們、家長們、愛狗人士們及動保處共同參加，大家就自己的觀點進行分享。讓孩子們來談談，表達出他們對流浪狗的看法及感覺，也請愛狗人士闡述他們照顧流浪狗的心路歷程，希望透過這種敞開心扉、理性溝通的對話，讓大家可以更深度的了解各自不同立場，讓其中的感受能獲得理解並接納，同時也可拉近彼此間的距離，互相給予尊重及愛護：不再以製造對立及傷害之言行舉止的態度相處，而是轉化成以和諧相互疼惜的方式生活在一起。李校長向王家貞表示，學校本來就有為學生們安排生命教育相關的課程，並且也會持續的教育學生以正確的觀念來對待最珍貴的生命及安全。

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