高雄女到台東玩…轉頭「失智母不見了」急翻！警拿照片挨家挨戶找人

▲▼ 高雄失智阿嬤到台東玩走失，嚇壞家人。（圖／翻攝自台東縣警察局官網，下同）

記者戴若涵／台東報導

高雄一對母女日前到台東縣池上鄉遊玩，不料，女兒下午2時許突然驚覺，罹患失智症的母親不見了，嚇得衝往警局報案。警方獲報後，隨即派遣多名員警，拿著照片挨家挨戶尋人，同時也在LINE群組中協尋，但遲遲沒有找到人，所幸3小時過後，一名民宿業者在路邊見到路邊獨行的阿嬤，將人帶往警局，比對照片過後，發現就是該名走失的母親，化解這場走失記！

回顧事發經過，楊女日前帶著罹患失智症的母親到池上鄉遊玩，下午2時母女在景區欣賞風景時，楊女猛一回頭卻發現母親不見了，當場急得像無頭蒼蠅般四處找尋，但因人生地不熟，只好前往池上分駐所報案，「警察先生，我母親走失了！」

警方獲報後，拿著楊女所提供的照片，一間一間地詢問路旁店家，並調閱附近監視器畫面，同時將楊母的照片傳到民眾LINE群組，請大家幫忙協尋，但都沒有下文。

3小時過後，一名民宿業者回家途中，發現一名阿嬤獨自在昏暗的路旁行走，上前熱心詢問，但對方卻一問三不知，業者只好將人帶到派出所。員警一看又驚又喜，這不就是協尋中的楊母嗎？為了確認身分避免誤認，員警拿出照片比對，臉型、穿著均一致。接獲通知的楊女，一見到母親便開心地上前緊擁，不斷像警方、熱心民眾致謝，母女最後坐上巡邏車，順利搭車返回高雄。

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