縣長寶座恐不保！徐耀昌頭份棄土案二審無罪遭撤銷發回更審

▲苗栗縣長徐耀昌頭份棄土案無罪判決遭撤銷發回，縣長職位恐不保。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨苗栗縣長徐耀昌，1998年任職於苗栗縣頭份鎮長時，辦理頭份垃圾場案，遭控違法核發棄土證明以圖利棄土業者。一審將徐耀昌判刑9年、褫奪公權6年，但二審去年逆轉改判他無罪。案經上訴最高法院，最高法院26日將無罪判決撤銷，發回高院更審。若遭判有罪，徐耀昌的縣長寶座可能不保。

檢方起訴指出，徐耀昌在1998年間擔任苗栗縣頭份鎮長，他明知縣市政府要求地方政府不得收受外縣市的棄土，但卻與秘書陳順興等人共謀，同意業者申請將棄土倒入頭份垃圾場，並濫開不實棄土證明，共圖利業者1291萬餘元，檢方依照違反《貪污治罪條例》「圖利罪」的規定，對徐耀昌等20多人提起公訴。

一審由台北地方法院審理，北院歷經12年審理後，終於在2013年7月間宣判，北院認定徐耀昌犯下圖利罪，重判有期徒刑9年、褫奪公權6年。但案件上訴二審後，高院於去年8月間做出逆轉判決，改以查無實證為由，判決徐耀昌無罪。由於依照《地方制度法》規定，徐耀昌若一二審均被依照貪污罪判刑，就會被剝奪縣長職務，因此二審改判他無罪後，徐耀昌將暫時保住縣長寶座。

徐耀昌獲判無罪後，接受媒體訪問時強調，「圖利與為民服務，僅一線之隔。」他更批評一審有罪判決根本就是烏龍判決。不過全案上訴第三審後，卻出現變數。最高法院26日撤銷無罪判決，發回高院更為審理。

最高法院認為，本案攸關行政裁量問題，徐耀昌的決定是否踰越鎮長的行政裁量？另外本案核准的行政簽呈，徐耀昌是否知情？這些都有必要另外清查，因此最高法院撤銷發回更審。