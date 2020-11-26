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機車有陌生飲料！他一摸驚「還是冰的」　網曝超慘後果：千萬別碰

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▲喝飲料,奶茶。（圖／記者嚴云岑攝）

▲原PO在機車上看到陌生飲料。（示意圖，非當事者／記者嚴云岑攝）

記者施怡妏／綜合報導

相信不少人都遇過，將車子停在路邊，回去後看到車上多了垃圾或是雜物，一名男牙技師將車子停在路邊，回去牽車時發現多了一杯手搖飲，而且是「15至20分鐘前才做好的」，摸起來還冰冰的，杯緣還有著冰塊融化的水，外觀看起來沒有異狀，詢問大家「敢喝嗎？」對此，許多網友紛紛勸，「最好別碰」。

該名牙技師在「Dcard」上發文，日前將車子停在公館，就進診所替病人拍照記錄牙齒的顏色，過沒多久出來牽車時發現，置物格放了一杯飲料。仔細一看飲料標籤，大約15至20分鐘前才做好，「外表看起來沒有異狀，還是冰的，看得見可口的珍珠在搖晃」，而且還是他最愛的「微糖少冰」，因此好奇詢問大家，「會怎麼處置？」

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▲許多人狂喊「千萬不要喝」。（圖／翻攝自dcard）

▲許多人狂喊「千萬不要喝」。（圖／翻攝自dcard）

不少網友看到後都認為「不要亂喝」，「我會放地上，怕裡面有放藥」、「完全不會有疑慮的倒掉」、「不缺這一杯吧，安全起見」、「喝完快樂似神仙，直接上西天」、「基本還是建議不要喝，你不知道裡面有沒有被加什麼，畢竟鋁箔包都能下藥了」。

還有網友分享自己的經驗，「我之前去買微波食品，微波完發現底部異常破洞，我也索性不吃，很怕有人惡意劃破再放回去的」、「我想到，我放在機車置物格上的飲料被別人偷走」、「大約30年前，我爸的一群朋友在外租屋，有一天他們回家在家門口撿到一箱鋁箔包飲料，因為是很多朋友一起合租，他們以為是其中一個朋友放的，就抱回家裡去喝，結果全部送醫了」。

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