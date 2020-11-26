避疫情1282人返台讀　麻省理工、北大留學生入台灣各頂大

▲教育部5月啟動台籍留學生專案轉學返台專案。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者崔至雲／台北報導

受到疫情影響，許多台籍學生決定離開國際頂尖大學，返台銜接學習。教育部日前開放大專以單獨招生方式，協助境外台生返台學習，5月至今已有49所國內大學，以外加名額方式核定招生名額3540名，最終招收1282名。其中，不乏看到有就讀美國麻省理工學院、UCLA、北京大學等學生返台就學。

因應疫情影響，教育部５月7日通函「大專校院辦理境外台生因應疫情返台就學銜接專案計畫（第一梯次）」，各校得申請外加名額，經教育部核定後辦理單獨招生，教育部統計，第一梯次核定總招生名額學士班2,360名，碩士班941名，博士班239名，計3,540名；錄取人數學士班1,185名，碩士班95名，博士班2名，計1,282名。

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▲教育部提到，該專案開放各大學單獨招生，並以外加名額方式辦理，一校各班別總名額以外加2％為原則。 （圖／ETtoday資料照）

另外，由於疫情仍未結束，預計109學年第二學期仍會有境外台生返台的需求，教育部10月6日通函專案計畫第二梯次，經教育部核定一般大學計40校1,835名（學士班1,406名、碩士班356名及博士班73名）、技專校院計27校808名（學士班611名、碩士班150名及博士班47名），共計核定外加名額2,643名。

教育部也提到，此專案開放各大學單獨招生，並以外加名額方式辦理，一校各班別總名額以外加2％為原則。今年5月方案一出，台師大、清大、交大等校都表示要參與，校內許多學系積極爭取名額，盼爭取好人才。

至於境外台生返台就學，學分抵免等，校方是否會認定？教育部則表示，學生入學後，境外大學所修學分抵免事宜，依各校學則及學分抵免相關規定辦理。

