混油案更一審魏應充再遭重判　頂新聲明：強烈遺憾

▲魏應充更審遭重判，發聲明表示遺憾。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

頂新混油案前董事長魏應充在台中高分院26日的更一審中，再度被判刑4年10月與4年4月（得易科罰金）。對於遭到重判，魏應充透過頂新發布聲明，表示「強烈遺憾」。聲明中指出，本案中已經有17項新證據可以證明魏應充無罪，但卻未獲法院調查，更因此遭重判，魏應充對判決結果無法接受，將提出上訴，捍衛清白。

以下為頂新公司聲明全文：

越南工商部烏龍函文致合法企業被入罪 頂新製油強烈遺憾

針對台中高分院判決結果，頂新製油公司表示強烈遺憾，強調本案已有17項新證據可證明被告無罪，但未獲調查，對判決結果無法接受，將在收到判決書後提出上訴，捍衛清白。

頂新製油公司表示，當年衛福部清查油品進口商背景時，越南工商部回函指稱，出口油品給頂新的越南大幸福公司，沒有食品安全條件合格證書，引發後續調查及起訴，所謂「罪證」也都是圍繞此證書「拼湊」而來，全案發展至今，已有17項新證據可證明工商部出具烏龍函文，相關罪證也都不成立，遺憾法院未進行新證據調查，逕自在違反無罪推定的原則下重判，頂新製油將在收到判決書後提出上訴，捍衛清白。

律師也轉述頂新製油前董事長魏應充聽到判決結果的反應，律師表示，魏應充先生一如以往，以平常心相對，情緒平穩，但也略為感嘆：「自己與這塊土地的緣分不夠」。對於一路來所受的社會誤解，選擇以佛法自我釋懷。

