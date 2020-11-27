中國全自主研發　三代核電「華龍一號」首次並網發電

▲「華龍一號」全球首推—中核集團福清核電5號機組，於0時41分首次並網成功。（圖／取自中核集團）

記者陳政錄／綜合報導

中國宣告擁有「完全自主知識產權」的三代核電技術。據中國核工業集團27日公告，其自主三代核電「華龍一號」全球首推—中核集團福清核電5號機組，於0時41分首次並網成功，並發出第一度電。除創下三代核電建設最快速度，也讓中國「正式進入核電技術先進國家行列。」

「三代核電技術」係指1990年代，各國總結美國三哩島核泄漏、前蘇聯車諾比核電站事故後，在基於二代基礎上，開發更先進的核燃料管理、更高的熱效率、被動核安全系統，關鍵技術多掌握在美、日等國手上，另第四代核電仍有問題待攻克，尚未普及。

▲中核集團宣稱，中國正式擠入國際核電技術強國之林。（圖／取自中核集團）

全球首個第三代核電站，為1996年建造的日本柏崎刈羽核能發電廠，採用進步型沸水式反應爐（ABWR），而台灣的核四廠，也是採用ABWR，是近年世界各國新建核電站的普遍選擇。

「華龍一號」全球首推工程，是由中核集團和中國廣核集團合作，研發設計的先進百萬千瓦級壓水堆核電技術，被稱為「中國自主研發的三代核電技術路線」，2015年5月7日開工，2020年11月27日並網發電成功。中核集團說，這項建設創造了全球第三代核電首堆建設的最佳業績，打破「首堆必拖」的「魔咒」。

中核集團福清核電總經理趙皓說，經過多年探索，華龍一號走出國產化核電發展的成功之路，有完整的、自主的型號標準體系，所有核心零部件均已實現國產，具備批量建設能力。經統計，華龍一號大陸國產化率達85%。

華龍一號設計壽命為60年，反應堆採用177堆芯設計，堆芯採用18個月換料，電廠可利用率高達90%，採用「能動和非能動」相結合的安全系統、雙層安全殼等技術，滿足國際最高安全標準。

目前，中核集團於海內外，共有六台華龍一號核電機組在建設中，該集團指出，首推並網發電，進一步增強了「一帶一路」沿線國家，對華龍一號的信心。

►我該答應女友嗎？

►時間對我們來說完全沒用！