中國國防部：加快雙軌培養艦載戰鬥機飛行員

▲解放軍海軍殲-15艦載機，於航母上進行起降訓練。（圖／翻攝中國軍視網）

記者陳政錄／綜合報導

在解放軍機近月持續擾台的背景下，大陸國防部發言人任國強26日在介紹海軍培養飛行員的「生長模式」時，強調近年堅決落實中央軍委部署，把加快「艦載戰鬥機飛行人才培養」，作為海軍轉型建設的緊要大事。他說，此舉對航母體系作戰能力建設具有重要意義。

「生長模式」係指中共解放軍海軍在培養人才時，從最初的學員開始，逐步訓練為合格的艦載戰機飛行員；另外「改裝模式」，則是從陸基戰機機師中選拔人才，並培養成艦載戰機機師。《解放軍報》6日報導，海軍首批以生長模式培訓的艦載戰機機師，近日成功駕駛殲-15戰鬥機在遼寧艦著艦，通過航母資歷認證。

▲大陸國防部發言人任國強。（圖／取自大陸國防部網站）

大陸國防部26日舉行例行記者會，發言人任國強指出，該批飛行員實現了單批認證人數最多、訓練時間最少、認證週期最短等歷史性突破，標誌著解放軍「改裝模式」和「生長模式」雙軌並行培養路徑全面走開，海軍航母戰鬥力建設又向前推進了一大步。

他指出，解放軍培養人才的「生長模式」主要有三個特點：一是平均年齡小，飛行員僅20多歲，二是培養週期短；三是服役年限長。

任國強說，目前，解放軍航母部隊艦載機出動效率逐步提升，不斷拓展多種樣式戰術訓練，具備晝夜間攻防能力。其中，艦載戰鬥機飛行員是航母作戰體系最關鍵、最核心要素，是致勝海空的重要力量。

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