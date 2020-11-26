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來台尋庇護失敗！陸男返中就被捕　邱垂正：他自願被遣返

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▲▼大陸異議分子溫起鋒。（圖／翻攝自溫起鋒臉書）

▲大陸異議分子溫起鋒。（圖／翻攝自溫起鋒臉書）

記者陳政錄／台北報導

大陸男子溫起鋒2016年偷渡金門，向台灣尋求政治庇護，歷經四年未果後，媒體報導，他近日已被遣返回大陸，但馬上被中共逮捕，家人相當擔心。對此，陸委會發言人邱垂正26日說，將其遣返回中國大陸，是在「尊重當事人意願」下執行，對於後續發展，本會會關注並了解。

據《自由亞洲電台》報導，江西異議人士溫起鋒5日被台灣政府遣送回大陸，到福建隔離14天後，19日被送到江西寧督派出所，至今音訊全無，家人非常擔心他的安危。

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

溫起鋒曾於2013年以觀光名義來台，他過去在大陸從事民主運動，已被中共官方逮捕過，而後曾逃亡泰國、歐洲尋求政治庇護失敗；2016年6月，溫駕駛橡皮艇偷渡金門，向台灣尋求政治庇護，但以「收容替代」方式滯留4年多後，因係以非法方式來台等原因，仍未取得身分證，後移民署依照「金門協議」，等對岸來接溫男。

對於溫起鋒一案，邱垂正解釋，他非法入境來台後，曾向內政部、移民署提出依照政治考量專案的長期居留申請，但經相關機關召開多次審查會議，認為溫男不符合申請要件，他也未能提出符合申請要件的有效證據。

邱垂正還說，在台停留期間，溫起鋒未按時向移民署報到，也未遵守收容替代處分的規定，且他也多次表達，「如果無法取得居留資格，盼早日返回中國大陸」，因此內政部經綜合考量後，將他遣返；對於媒體提問，是否了解溫男返中後隨即被逮捕的下場，邱垂正僅說，本會將持續關注並了解。

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