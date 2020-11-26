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高雄柴山都市傳說！爬老人級步道失蹤　內行人曝怪點：有黑暗入口

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記者黃翊婷／綜合報導

中鋼通運安全衛生室傅姓主任獨自進入高雄柴山，失蹤8日後被發現墜落觀海崖死亡。這起事件在網路上掀起許多討論，部分網友認為，柴山堪稱老人步道，難以相信會發生這樣的事；但也有其他山友表示，柴山其實有很多「怪點」，小路、洞穴多，很容易迷路，最好不要獨自前往，也別亂鑽小路。

▲▼中鋼運通主任失蹤。（圖／翻攝臉書柴山志工奉茶隊）

▲傅男失蹤8日，被發現時已經死亡多時。（圖／翻攝臉書柴山志工奉茶隊）

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63歲的傅男17日在西子灣聚餐後，獨自從中山大學旁的小路進入柴山，沒想到人就此失聯，家屬焦急報案協尋，最終搜救隊在24日上午於「秘境」觀海崖下方100多公尺處發現他的遺體。雖然死者右腿有粉碎性骨折，全身多處瘀傷，但檢方認為這些傷勢不足以致命，後續會進行解剖以釐清死因。

不過，這起柴山失蹤死亡事件經過媒體報導，隨即在網路上掀起許多討論，有PTT網友PO文分享相關新聞，其他人看完紛紛留言表示不敢相信，「柴山也會失蹤？」、「老人步道都能山難」；但也有人表示，「只要是山，管你多低都會出事」、「不要小看柴山，進了小路真的會走不出來，別以為是在逛大安森林公園」、「柴山坑洞有300多個，可能是跌進去了」。

▲中鋼運通主管獨爬高雄柴山失聯，搜救隊不放棄持續搜救 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▼▲搜救畫面。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲中鋼運通主管「獨爬高雄柴山」失聯8天終於找到人 。（圖／記者洪靖宜攝）

台南市登山會也透過臉書PO文提醒，柴山雖然是比較親民的郊山，但地形、路徑非常複雜，擅自脫離主幹道又沒人帶領的話，的確很容易迷路，如果民眾真的很想探訪柴山秘境，最好結伴同行，以免發生意外。

臉書社團「登山通報站」也有不少山友表示，柴山其實有很多著名怪點，甚至還有「黑暗入口」，「柴山是珊瑚礁石灰岩地形，有很多溶岩坑洞，好幾年前就有發生過掉落等山難問題」，真的沒有大家想像中那麼簡單、好爬。

▼柴山路徑複雜。（圖／翻攝鳳祥義消救助分隊）

▲▼中鋼運通傅姓主任柴山失蹤。（圖／翻攝鳳祥義消救助分隊）

不要懷疑，高雄柴山又出意外了

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