港大副教授勒死妻「宿舍木箱藏屍」　揭30年扭曲婚姻：她罵我廢物...

記者蔡儀潔／綜合報導

香港大學機械工程學系副教授張祺忠，前年因難忍妻子言語虐待，一氣之下在宿舍內用電線勒死對方，還自製木箱移屍至辦公室，一度隱瞞事件。案件在香港高等法院審訊時，揭露這對結婚30年夫妻不為人知的一面，陪審團26日裁定張祺忠謀殺罪成。

▲張祺忠臉書頁面 。（圖／翻攝自臉書）

據《香港01》報導，56歲的張祺忠1987年在英國留學時，邂逅性格開朗、樂於助人的妻子陳慧文，兩人婚後育有一子一女。

然而多名證人均指出，陳慧文性格霸道、易怒，不易相處，作為丈夫的張祺忠更是首當其衝，不僅常被抱怨工作量多、未獲升職，而且常遭罵廢物，甚至在子女面前被罵「混蛋」、「吃屎吧你」等，張感到十分侮辱但一直啞忍，即使發怒到雙手顫抖，也只是默默走開。

陳慧文妹妹陳慧賢持相似看法，稱不止一次見過其姊對張祺忠「指指點點」，相反姊夫在其姊姊面前乖如綿羊，不過也曾見過姊夫忍不住發火，稱以後都不再與姊姊去旅行。

張祺忠自辯時透露，案發當晚，妻子與子女因馬桶的事情吵架，他臨睡前為陳慧文送上橙柳橙汁，結果遭借題責罵，之後更被踢下床，殺妻事件就是在這樣的背景下發生。

當時張祺忠打算離開房間，伸手入床底打算取出拖鞋，卻摸到電線，最終用電線後勒妻子的頸，隨後他一度失去知覺，恢復意識時妻子已死去。事後，他把屍體放入一個藍色行李箱內，隔天上午又移至綠色行李箱，然後將其放在陽台。

由於當時是夏天，屍體很快散發出臭味，於是張祺忠在8月18日買了8塊白色木板，在住所製作木箱，再把該行李箱放入木箱，繼續放在陽台，數天後再把木箱放在居住樓層的大堂某角落。此外，為了製造妻子離家出走的假象，張祺忠扔掉死者的鞋子和護照，還和女兒一起向警方報案稱失蹤。

當時家人們均紛紛在尋找妻子，張祺忠也要裝作一起找，他直言「好辛苦」，又裝不出焦慮的神態，也知道早晚會被人發現，只是「過一天算一天」。最終，警方在張祺忠位於港大的辦公室內找到屍體，當時死者只穿內衣褲，頸上被2條電線纏著。

法庭上，辯方指張祺忠案發時受抑鬱症影響，或受陳慧文激怒而殺人。控方則不同意辯方的說法，直指張祺忠因金錢糾紛而動殺機，趁妻子入睡時把她勒死。無論陪審團最終接納哪個版本，張祺忠親手殺死妻子已是不爭的事實，這段經歷了30載的婚姻，誰料到會這樣終結。