林鄭月娥施政報告滿意度「創歷史新低」　64%不滿逾半給零分

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港過去一年受社會運動和新冠肺炎疫情雙重打擊，經濟遭遇重挫。特首林鄭月娥25日公布任內第四份施政報告，不過香港民研26日發表的最新民調結果，有64%市民不滿這次施政報告，評分只有27.2分，是1999年有記錄以來的最低。

據《香港01》報導，第四份施政報告公佈後，香港民研25日經電話和電郵訪問713人，其中有19%受訪者滿意施政報告，另有64%受訪者不滿，平均分只有27.2分，創1999年以來的新低。

另外，林鄭月娥的民望在發表施政報告後顯著下趺，最新評分為26.8分，近52%受訪者予零分。對於市民對香港前信心的轉變，撇除不清施政報告內容的受訪者後，有17%受訪者認為信心有增加，16%受訪者表示不變，另有63%表示信心減少。

▲林鄭月娥民望只有26.8分。（圖／路透社）

對此，香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，政府推出近200項措施，但只獲27.2分，反映這份施政報告無助挽回民心；若林鄭拒絕正視去年開始造成的社會撕裂，政府難以有效施政。

鍾劍華指出，長期有超過四成人給予林鄭零分，形容是敵意評分，民調顯示特首及主要官員的評分都是災難性，同時反映過去政府未有解決過去一年多累積下來的問題和矛盾。