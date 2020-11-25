香港多名貴婦感染！舞蹈群組再增50人　「零號病人」曝光

▲香港再度爆發疫情。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港23日新增新冠肺炎確診病例73例，再達超3個月（8月16日）以來單日新高，其中50例與舞蹈群組有關。最早發病的為一名61歲的女患者，她在本月2日出現症狀，之後曾到兩個舞廳跳舞，造成至少20人感染。另一方面，多名超級富豪的夫人近日也相繼確診。

據《星島日報》、《東網》報導，香港衛生防護中心23日發現，又有7個跳舞場所受牽連，其中包括沙田新光宴會廳及星河音樂室等，中心已要求本月1日後到過相關地點的人士進行強制檢測。在23日新增的50人中，也有不少為跳舞場所的工作人員。

此外，舞蹈群組的個案中有一名64歲女子在仁安醫院X光部門工作，其一名同事也因此初步確診。還有一人曾由大陸回港，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名患者於11月7日由大陸回港，其家人參與過跳舞活動，因此她很大可能是在香港感染。張竹君還提到，舞蹈群組個案中有一名60歲的女子在真光中學擔任課外活動導師，教過的學生需要進行病毒檢測。

香港名人謝玲玲23日發聲明表示，她沒有參與跳舞活動，但證實確診染疫，目前沒有出現病症，正在醫院接受治療。香港遠東發展主席兼行政總裁邱達昌的妻子也疑似染疫，她近日還曾與數名名媛參與活動。邱達昌本人也證實，其妻子吳惠平染疫，但未披露詳情。

值得留意的是，雖然75歲女富商吳汪靜宜是跳舞群組個案中的首名確診個案，但根據香港衛生防護中心最新公佈的資料，最早出現病徵的個案其實是22日確診的一名61歲女子。患者發病期間曾到新蒲崗新光宴會廳和旺角金麗會跳舞，至少20人因此感染，牽連至少14家舞場。張竹君解釋，患者於本月20日到港安醫院求診時確診，發病到確診期間也有求醫。

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