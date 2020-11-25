　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港多名貴婦感染！舞蹈群組再增50人　「零號病人」曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港,新冠肺炎,疫情,醫護。（圖／路透社）

▲香港再度爆發疫情。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港23日新增新冠肺炎確診病例73例，再達超3個月（8月16日）以來單日新高，其中50例與舞蹈群組有關。最早發病的為一名61歲的女患者，她在本月2日出現症狀，之後曾到兩個舞廳跳舞，造成至少20人感染。另一方面，多名超級富豪的夫人近日也相繼確診。　

據《星島日報》、《東網》報導，香港衛生防護中心23日發現，又有7個跳舞場所受牽連，其中包括沙田新光宴會廳及星河音樂室等，中心已要求本月1日後到過相關地點的人士進行強制檢測。在23日新增的50人中，也有不少為跳舞場所的工作人員。

此外，舞蹈群組的個案中有一名64歲女子在仁安醫院X光部門工作，其一名同事也因此初步確診。還有一人曾由大陸回港，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名患者於11月7日由大陸回港，其家人參與過跳舞活動，因此她很大可能是在香港感染。張竹君還提到，舞蹈群組個案中有一名60歲的女子在真光中學擔任課外活動導師，教過的學生需要進行病毒檢測。

香港名人謝玲玲23日發聲明表示，她沒有參與跳舞活動，但證實確診染疫，目前沒有出現病症，正在醫院接受治療。香港遠東發展主席兼行政總裁邱達昌的妻子也疑似染疫，她近日還曾與數名名媛參與活動。邱達昌本人也證實，其妻子吳惠平染疫，但未披露詳情。

值得留意的是，雖然75歲女富商吳汪靜宜是跳舞群組個案中的首名確診個案，但根據香港衛生防護中心最新公佈的資料，最早出現病徵的個案其實是22日確診的一名61歲女子。患者發病期間曾到新蒲崗新光宴會廳和旺角金麗會跳舞，至少20人因此感染，牽連至少14家舞場。張竹君解釋，患者於本月20日到港安醫院求診時確診，發病到確診期間也有求醫。

►戴口罩也要記得保養

ET快訊
快訊／開獎了！統一發票9、10月特別獎獎號出爐
白靈北投泡湯「兩座大巨蛋」全裸！露出渾圓水蜜桃
單親媽下藥後勒斃8歲6歲姊弟　法院重判死刑「4大關鍵原因」曝
救不回來是一屍兩命！她CPR壓15分鐘被喊告　沒要對方道歉原
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

印度再禁43款中國APP「含支付寶」　陸使館：歧視

RCEP台灣缺席下場？　蕭景田：讓台灣農產品銷陸岌岌可危

獄方稱「肚中有異物」拒提供X光片　黃之鋒被單獨囚禁

中國國藥集團已提交新冠疫苗上市申請！　近百萬人接種

蘇貞昌被列台獨頑固分子NO.1　國台辦：這筆帳一定算清

「色誘」奪42條人命！甜美死刑犯讓警察心軟　念念不忘29年

裁判球證旁證全是我的人！　陸官媒引《少林足球》台詞批中天案

老公在外面！醫生摸胸後往下伸…她驚醒逃離「收到1.3萬道歉金」

國台辦首度回應中天換照　批民進黨「政治手段打壓異己」

陸委會點名駐台陸媒「仍有違法情形」　國台辦：強烈譴責

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

快樂嬤離世...孫女靠催眠盼重逢 嬤道歉：變妳的負擔...她秒淚崩

夜市「正版A＆F」1件只賣100元　業者稱：美國原單因疫情無法出

「桶屍案」凶殘主嫌12年犯罪史曝　犯案坐牢獲假釋...出獄現形狠殺人

陳艾琳老公持大麻煙油被捕！　「3萬元交保」…她忍痛上工

印度再禁43款中國APP「含支付寶」　陸使館：歧視

RCEP台灣缺席下場？　蕭景田：讓台灣農產品銷陸岌岌可危

獄方稱「肚中有異物」拒提供X光片　黃之鋒被單獨囚禁

中國國藥集團已提交新冠疫苗上市申請！　近百萬人接種

蘇貞昌被列台獨頑固分子NO.1　國台辦：這筆帳一定算清

「色誘」奪42條人命！甜美死刑犯讓警察心軟　念念不忘29年

裁判球證旁證全是我的人！　陸官媒引《少林足球》台詞批中天案

老公在外面！醫生摸胸後往下伸…她驚醒逃離「收到1.3萬道歉金」

國台辦首度回應中天換照　批民進黨「政治手段打壓異己」

陸委會點名駐台陸媒「仍有違法情形」　國台辦：強烈譴責

印度再禁43款中國APP「含支付寶」　陸使館：歧視

蘋果秘密開發電動車「Apple Car」　專利曝智慧車窗大幅提升隱密性

國人健康無價！侯友宜堅定「反萊豬」：我沒有要跟誰唱反調

裸妹出浴感覺被偷窺　轉身驚見「鬼修女瞪眼浮窗台」電視螢幕揭真相！

教師例假日出勤「僅給補休還須自付代課費」　教團籲發加班費

新一代大港女神震撼曝光！　徐若瑄明年空降高雄開唱

「小周迅」林映唯失戀狠踹負心漢　張再興跪求導演「加吻戲」

藍營新共主？　侯友宜：不忘初衷「該回歸家庭就回歸家庭」

丁小芹最後通牒「倒數3小時」！　新北檢：下午5點未報到將開拘票

陸房市「深V式」反彈！投資增6.3%達50兆　仍未恢復去年水準

大陸熱門新聞

老公沉迷手遊「不管男嬰嗆到」　母子俱亡

一餐吃8200喊貴　店家反擊打臉…網酸：沒錢別裝闊

賓士男撞外送員　嗆「你命值多少？」

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

兒太帥！醜爸疑「非親生」醫曝真相傻眼

環時嗆：痛揍台軍　美國能怎樣？

前台師大教授施正屏涉「間諜罪」　遭陸判處4年徒刑

甜美死刑犯色誘奪42條人命！　警察卻認為她不該死

超噁畫面曝光！五星飯店員工「浴巾擦馬桶」

2車碰撞！賓士男囂張嗆1句被揍

巴西驚現不明飛行物！　天文學家：與中國有關

馬保國：五連鞭是表演　傳統武術是殺人技

她被婆家虐死！娘家抱骨灰送去冥婚

陸4000人死於肺炎　李毅：等於沒人死

更多熱門

相關新聞

快訊／新增5例境外移入！

快訊／新增5例境外移入！

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增5例境外移入新冠肺炎確定病例，將於下午2時每週例行記者會，由指揮官陳時中主持說明病例情況與後續防治作為。

法疫情緩和推3段式解封！4國染疫、病死居全球一半

法疫情緩和推3段式解封！4國染疫、病死居全球一半

破口！高風險傳播區不強制戴口罩

破口！高風險傳播區不強制戴口罩

日本外務省回應增設「武漢領事機構」

日本外務省回應增設「武漢領事機構」

牛津打錯疫苗劑量　保護力竟激增

牛津打錯疫苗劑量　保護力竟激增

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒大陸戰疫跳舞群組粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

麵裡有蟲！他「丟1元」做記號　換回同一碗爆口角

女碩士陳屍租屋處渾身是蛆　親兄泣：信仰是害死她的兇手

丁小芹賣假包入獄服刑！胞弟暴斃死在家中…父母心碎

婚宴娘家被排在32桌！她反應被婆婆嗆「沒家教」

快訊／丁小芹入監放鳥！檢察官駁回請假聲請　依法通緝

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

筋肉媽媽曝遭性侵　MTV約會被硬上　

高雄熱褲正妹走來…他中老婆「誘惑陷阱題」下場慘了

換iPhone12滑5分爆痛！男看洞崩潰

公園大姐以為牠是「像豬的柴犬」

照光療多一隻毛手　拉出又伸進去

賴冠霖自毀形象掀站姐「脫粉回踩」

即／台中某國小露鳥噁爛導師遭解聘

CPR壓15分鐘搶回同事命...害瘀青受傷竟被喊告

頂溪站爺爺賣玉蘭花50元　遭爆被騙了

更多

最夯影音

更多
福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉
難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面