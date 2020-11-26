首次！　林鄭月娥戴「一國兩制」徽章

記者鄭思楠／綜合報導

在延後一個月，並且首次立法會沒有民主派議員情況下，香港特首林鄭月娥25日發表第四份施政報告，報告沿用天藍色封面，代表為香港帶來更多希望，其中包含200項新措施。有港媒注意到，林鄭月娥首次佩戴了一枚有著五星旗和區旗圖案的徽章。分析認為，這體現了「一國兩制」。





▲林鄭月娥發表施政報告。（圖／翻攝自香港特區政府新聞網）

據港媒《點新聞》報導，現場圖片可以看出，林鄭月娥左前襟佩戴了一枚有著五星旗和區旗圖案的徽章，正好是「一國兩制」的形象體現，與她關於「一國兩制」的論述交相呼應。據悉，這是她首次佩戴體現「一國兩制」的飾品。

據《新華社》報導，林鄭月娥指出，行政長官肩負向香港特別行政區負責和向中央人民政府負責的「雙負責」憲制職能，更須全面、準確、堅定地擔當「一國兩制」的執行者和香港基本法的維護者。

林鄭月娥指出，當前，鼓吹「港獨」及與外部勢力勾結的情況已逐步減退，部分頭面人物明顯收斂，激進的組織停止運作或解散，涉嫌違法人士畏罪潛逃，街頭暴力行為大幅減少。

她表示，維護國家安全將遵循尊重保障人權的原則，不會影響市民依法享有言論、新聞、集會、示威、遊行等自由。

林鄭月娥提到，特區政府已明確，所有由今年7月1日起入職的公務員須經簽署聲明，確認擁護基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區和對香港特區政府負責，至於其他現職公務員，公務員事務局局長將在稍晚時間公佈具體落實方法。

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