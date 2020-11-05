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110年大學個人申請招收5萬人　1千校系採英文科

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲110學年大學個人申請招生學系使用學測作為其檢定科目，以英文科最多，計有1,199個校系。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學甄選委員會今（5日）於網站上公告110學年度大學「繁星推薦」入學暨「個人申請」入學2本招生簡章。據統計，今年招生學系中，繁星推薦招生學系使用學測作為其檢定科目，以英文科最多，計有1,086個校系。而個人申請招生學系使用學測作為其檢定科目，亦以英文科最多，計有1,199個校系。

甄選會表示，110學年度繁星推薦招生計有68所大學校院、1,779個學系（組）參加，提供招生名額合計為16,111個，較去年16,110個略為增加1個。個人申請入學招生則計有69所大學院校、2,181個學系（組）參加，提供招生名額合計為55,541個，較去年55,267個，增加274個。

甄選會統計，今年招生學系中使用「大學入學考試中心高中英語聽力測驗」作為檢定的校系數，繁星推薦計有60個校系，約占總系組數3.37%，而個人申請則計有55個校系，約占總系組數2.52%。此外，個人申請持續試辦檢定、倍率篩選「大學程式設計先修檢測」(簡稱APCS)，今年參與試辦的校系計有38個校系。

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另外，甄選會提到，為提供弱勢學生多元升學管道，教育部自110學年度起推動「願景計畫」，提供在地或弱勢的學生可透過「個人申請」招生，就近就讀11所國立大學（台灣海洋、臺南、東華、屏東、臺東、暨南、嘉義、宜蘭、聯合、高雄及金門等大學）。前該大學得以另設「願景組」或以「願景計畫外加名額」等擇一方式招收符合「願景計畫生」身分資格的學生。因各大學對於「願景計畫生」資格規定不同，考生務必於報名前詳閱申請校系之分則內容或逕洽該校系先行確認，以維護自身權益。


 

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