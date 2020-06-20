破天荒！桃園法院遭桃園地檢「搜索」 女法官控告男法官「妨害秘密」

▲桃園地檢署20日早上到桃園地院搜索男法官涉嫌妨害秘密案，院檢雙方都低調以對。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地方法院最近傳出某位年輕曾姓女法官控告蔡姓男法官涉嫌妨害秘密案，桃園地檢署蒐證後20日上午持地院核發搜索票到地院搜索，查扣刑事庭蔡姓男法官手機與辦公設備並扣押相關證物；地院指出，本案為同仁個人行為，與公務無關，院方將全力配合桃檢偵查程序與接續為行政程序處理。

桃園地檢署上午指派某位主任檢察官到桃園地院刑事庭搜索蔡姓男法官辦公室，檢方根據曾姓女法官指控部分，搜索蔡姓男法官手機與辦公設施等，地院則指派某主任全程配合檢方搜索，過程約2個多小時。

檢方透露，近日受理曾姓女法官指控蔡姓法官無故竊錄其非公開與私人網路談話內容，涉及妨害秘密罪，檢方為保全證據資料，認為有搜索必要性，20日上午由主任檢察官率檢察事務官，持地院核發搜索票到其辦公處所執行搜索，查扣手機等相關證物。

桃園地院則證實此事，經查該案是蔡姓男法官個人行為，和公務無關，院方將全力配合桃檢偵查程序與接續為行政程序處理，未來並適當調整相關法官辦公室，以維護同仁辦公環境安寧。

但據了解，2位法官都相當年輕，辦公室也相近，但為何男法官會竊錄女法官私人網路談話內容則不得而知，對此，院檢雙方都低調以對，不願透露相關細節，並強調都依法偵辦與配合調查；但妨害秘密屬於告訴乃論，若女法官同意撤告，檢方則會停止偵辦，但女法官若堅持不撤告，男法官若被定罪可能面臨刑法妨害秘密罪，恐面臨最高3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

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