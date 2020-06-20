　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

破天荒！桃園法院遭桃園地檢「搜索」 女法官控告男法官「妨害秘密」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園地檢署20日早上到桃園地院搜索男法官涉嫌妨害秘密案，院檢雙方都低調以對。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署20日早上到桃園地院搜索男法官涉嫌妨害秘密案，院檢雙方都低調以對。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地方法院最近傳出某位年輕曾姓女法官控告蔡姓男法官涉嫌妨害秘密案，桃園地檢署蒐證後20日上午持地院核發搜索票到地院搜索，查扣刑事庭蔡姓男法官手機與辦公設備並扣押相關證物；地院指出，本案為同仁個人行為，與公務無關，院方將全力配合桃檢偵查程序與接續為行政程序處理。

桃園地檢署上午指派某位主任檢察官到桃園地院刑事庭搜索蔡姓男法官辦公室，檢方根據曾姓女法官指控部分，搜索蔡姓男法官手機與辦公設施等，地院則指派某主任全程配合檢方搜索，過程約2個多小時。

檢方透露，近日受理曾姓女法官指控蔡姓法官無故竊錄其非公開與私人網路談話內容，涉及妨害秘密罪，檢方為保全證據資料，認為有搜索必要性，20日上午由主任檢察官率檢察事務官，持地院核發搜索票到其辦公處所執行搜索，查扣手機等相關證物。

桃園地院則證實此事，經查該案是蔡姓男法官個人行為，和公務無關，院方將全力配合桃檢偵查程序與接續為行政程序處理，未來並適當調整相關法官辦公室，以維護同仁辦公環境安寧。

但據了解，2位法官都相當年輕，辦公室也相近，但為何男法官會竊錄女法官私人網路談話內容則不得而知，對此，院檢雙方都低調以對，不願透露相關細節，並強調都依法偵辦與配合調查；但妨害秘密屬於告訴乃論，若女法官同意撤告，檢方則會停止偵辦，但女法官若堅持不撤告，男法官若被定罪可能面臨刑法妨害秘密罪，恐面臨最高3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►桃園年輕夫妻涉殺嬰「藏冰箱3天」　小三幫忙埋屍沙灘淚崩：我就是喜歡他啊

►女移情別戀…男在臉書貼「她四處和人睡」　前女友怒提告

►虐殺7月大女嬰「藏冰箱3天」　狠父說溜嘴...奔新屋沙灘「埋屍解凍」

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
聽說室友帥炸！注兩針趁男神昏睡「一口含下去」　17hrs後再
快訊／藍綠炸鍋！黃健庭：我正式婉謝總統的提名
吳宗憲突曝兒女結婚進度　網驚「求婚關鍵字」：Sandy也快嫁
「長官哥哥帶出場」小秘書起底！　自爆兼職女公關：嗨完奔市府上
「光圈霜」用途多夏季超實用！　2060元特價850元
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

水電工持刀隨機跳進「未上鎖車」搶劫　落魄投案時竟要媽媽陪他到派出所

金酒員工午休消失3小時　找到結果嚇傻人！暴斃儲酒廠旁停車場

聽說室友帥炸！他流口水注兩針…趁男神昏睡「一口含下去」　17hrs後再來一次

2員工盜取「客戶資料」…引進近2萬瓶乾洗髮　進口商6個月損失4千萬

破天荒！桃園法院遭桃園地檢「搜索」 女法官控告男法官「妨害秘密」

說好幫忙還車！欠錢弟獨吞「3萬租車費」…被逮喊：不敢面對　害哥哥挨告了

「長官哥哥帶出場」小秘書起底！　自爆兼職女公關「嗨完奔市府上班」

影／撞擊影像曝！「不要怕往前開」小刀架脖劫未鎖門女駕駛　國中生遭逆向撞飛2層樓高

自稱補充兵同寢：目睹CPR過程　　PTT曝「12日訓練內容」聽說他曾喊頭暈

影／國中生遭撞飛2層樓高斷腿…隔天回神嚇哭　劫車匪15年前同手法搶過200萬賓士

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

水電工持刀隨機跳進「未上鎖車」搶劫　落魄投案時竟要媽媽陪他到派出所

金酒員工午休消失3小時　找到結果嚇傻人！暴斃儲酒廠旁停車場

聽說室友帥炸！他流口水注兩針…趁男神昏睡「一口含下去」　17hrs後再來一次

2員工盜取「客戶資料」…引進近2萬瓶乾洗髮　進口商6個月損失4千萬

破天荒！桃園法院遭桃園地檢「搜索」 女法官控告男法官「妨害秘密」

說好幫忙還車！欠錢弟獨吞「3萬租車費」…被逮喊：不敢面對　害哥哥挨告了

「長官哥哥帶出場」小秘書起底！　自爆兼職女公關「嗨完奔市府上班」

影／撞擊影像曝！「不要怕往前開」小刀架脖劫未鎖門女駕駛　國中生遭逆向撞飛2層樓高

自稱補充兵同寢：目睹CPR過程　　PTT曝「12日訓練內容」聽說他曾喊頭暈

影／國中生遭撞飛2層樓高斷腿…隔天回神嚇哭　劫車匪15年前同手法搶過200萬賓士

零撲殺政策要有配套　李啟維：結紮經費增加有助流浪動物解決

南迴改6/30起首「開放重機行駛長隧道」　安朔－草埔段試辦半年

勞動部長出席臺灣總工會捐贈東京都連合會口罩　見證臺日工會合作防疫

董思齊／北韓重啟「戰爭邊緣」　台灣會「被交換」嗎？

屏東市拚連5年本土登革熱零病例　縣市清除登革熱孳生源大會師

豐榮客運雙龍瀑布七彩吊橋彩繪車首發　結合雙龍暢遊電子套票更便利

屏東牡丹「維士比阿伯」林春浦功成身退　旭海「幸福巴士」上路

粉專證實「街貓Bob死於車禍」　事發地離家不到800公尺

縱谷打卡新亮點！關山地政光點區　打卡上傳抽熱氣球繫留體驗

全美最大院線AMC「髮夾彎」： 下月重開時觀眾要戴口罩

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

社會熱門新聞

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

冷氣開15分鐘爆炸　消防局曝關鍵

遇陌生男持刀搶包　女駕駛逆向撞飛2路人

即／祝釩剛認3度染麻　檢給予緩起訴

即／台大醉月湖驚見女屍！消防隊徹夜打撈

男暗夜持槍自戕　朝太陽穴扣板機爆頭

台南妹只穿內褲裸睡！遇襲以為是男友　清醒見陌生男爆哭

偷吃小17歲男同事…人妻躲公司樓梯間使壞！愛的足跡遍全台

即／台中望高寮「機車朝人群衝撞」！6人受傷

小爸媽虐殺女嬰聲押　小三自爆埋屍三角關係

狠心父母涉虐殺女嬰埋屍案　涉案三角關係複雜

撞擊影像曝！匪小刀架脖劫未鎖門女駕駛釀2重傷

補充兵一覺不起　曾因呼吸太大聲被關懷

他把滷肉飯千金強拉上車「想告白」　悲慘下場令人搖頭

更多熱門

相關新聞

防疫偷賣額溫槍 檢調查獲諭令10萬交保

防疫偷賣額溫槍 檢調查獲諭令10萬交保

桃園地檢署於12日指揮台中調查處搜查某科技公司毛姓負責人與黃姓女子住處，2人涉嫌從大陸、台灣購入防疫管制用品額溫槍，毛等2人將額溫槍重新包裝、標籤與說明書後再透過臉書販售圖利，粗估至少獲利逾2百萬元，桃檢並查扣840支額溫槍，依違反藥事法罪嫌諭令各以10萬、8萬元交保候傳。

涉毒男拘所內前空翻命危　桃檢調查真相

涉毒男拘所內前空翻命危　桃檢調查真相

3男1女散播假疫情 桃檢偵結起訴

3男1女散播假疫情 桃檢偵結起訴

疫情催爆歸案潮！通緝犯情願返台被關

疫情催爆歸案潮！通緝犯情願返台被關

被網友霸凌 女子臉書「得新冠肺炎」遭起訴

被網友霸凌 女子臉書「得新冠肺炎」遭起訴

關鍵字：

桃檢搜索地院女法官控男法官

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

蔡桃貴不吃飯　二伯收笑臉下令罰站

冷氣開15分鐘爆炸　消防局曝關鍵

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

威力彩再飆9.2億！「這2星座」財神爺上門旺翻

想給女友驚喜！金剛飛回台灣「一開家門看到陌生男」

貼心舉動遭排擠！女教練曝駕訓班潛規則

梧桐妹15歲生日！賈靜雯不遮了「罕見放正面照」

明日環食撞期馬雅預言末日！NASA回應了

李千那0偽裝現身兒子畢典！

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

遇陌生男持刀搶包　女駕駛逆向撞飛2路人

蔡依林驚現東部「超狂穿搭」網全歪樓！

「43-28＝15」正確算法曝光　媽一看好心累

流浪漢失憶被送警局…開瑪莎拉蒂背景曝光

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面