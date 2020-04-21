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桃園涉嫌販毒男在拘留所爬135cm矮牆　「前空翻」頭重創命危

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▲桃園市楊姓男子因販賣毒品案遭檢方向法院聲請羈押禁見，20日晚間突然在拘留所內前空翻導致頭部重創，送醫後在加護病房急救中。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市楊姓男子因販賣毒品案遭檢方向法院聲請羈押禁見，20日晚間突然在拘留所內前空翻導致頭部重創，送醫後在加護病房急救中。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子因涉嫌販賣毒品案件，經桃檢偵訊因楊男因毒品案仍在保護管束期間假釋再犯因此向法院申請羈押禁見，但20日晚間卻在桃檢拘留所內矮牆上前空翻，因頭部重墜著地導致血流昏迷，經送醫後在加護病房中急救中；桃檢已指派主任檢察官展開調查，以了解事件發生原因與釐清真相。

桃檢調查，43歲的楊姓男子因販賣毒品與持有槍械案件，經檢方複訊後向法院聲請羈押禁見，20日晚間在桃檢拘留所等候解送時，楊突然站在拘留所之砌磚矮牆上向前空翻，頭部著地重創血流滿地，法警立即找來救護車送往衛福部桃園醫院急救，桃檢檢察長王俊力獲悉後只怕主任檢察官展開調查。

桃檢指出，楊男前因販賣第一、二級毒品案件，經法院判決有期徒刑20年確定，自2016年7月15日起至2022年8月31日止假釋付保護管束，目前仍處於保護管束期間，但楊男假釋期間因再犯販賣毒品與持有槍械案，經檢察官指揮航警局搜索拘提移送桃檢偵辦，檢察官在20日晚間複訊後，認為楊男涉犯毒品危害防制條例第4條第3項之販賣第三級毒品與槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項之未經許可持有槍枝等罪，犯嫌重大，屬最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，且有逃亡、勾串證人湮滅證據與反覆實施之虞，因此向法院聲請羈押禁見。

但楊男在拘留所等候移送桃園地院進行羈押審理時，20日晚間10時20分，突然跳上砌磚矮牆（高度約135公分），站在砌磚矮牆上向前空翻重摔至地面，導致頭部嚴重受創，現場留有大量血跡，值班法警發現後立刻通知消防局救護車急救，經送往衛福部桃園醫院救治後已轉入加護病房，目前仍有生命危險，檢方也立即通知楊男家屬到場，桃檢主任檢察官已調閱監視器畫面並展開調查，將儘速查明事件發生原因及釐清真相。

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