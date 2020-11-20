投票日當天賄選！桃園七連霸議員張運炳判刑3年半定讞

▲桃園市前議員張運炳，日前補宣誓就職，卻又因賄選遭判刑定讞。（圖／桃園市議會提供）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市中壢區無黨籍市議員張運炳，連選連任達成7連霸，但卻被查出，他在2018年的9合1大選投票日上午，透過助理的堂弟向選民期約以4000元賄選。一二審法院均將他判刑3年半、褫奪公權4年。案經上訴，最高法院20日駁回上訴，全案定讞，最高法院並通知檢方，啟動防逃機制。

現年64歲的張運炳，曾經當選5次縣議員、1次市議員，在2018年9合1大選中選情告急，但最後仍以「吊車尾」當選連任。不過他當選後就被檢調單位查出涉嫌賄選，提出民刑事訴訟。其中刑事部分，檢方查出，張運炳在2018年11月24日投票當天清晨，透過當助理的堂弟，以事後交付4000元的承諾，向林姓選民期約賄選；另外他也請樁腳代為交付賄賂1萬1千元到4萬元不等，給予其他6名有投票權人，進行賄選。檢方掌握事證後，逮捕張運炳，並聲請羈押獲准，張運炳一直到2019年農曆年前才獲得交保，並到市議會補宣誓就職。

不過檢方也提出民事的當選無效之訴，一審桃園地院2019年6月間判決當選無效，上訴二審後，張運炳今年初主動撤回上訴，並向桃園市議會請辭，目前已經失去議員身分。

賄選部分一審將他判刑3年6月、褫奪公權4年。案經上訴，二審高院也認定有罪，高院考量他破壞選舉追求之公正性，並對其他候選人造成不公平之競爭，敗壞選舉之純正風氣；另外張運炳曾於1994年的議長選舉時收賄而遭判刑定讞，卻又犯本案，高院認為他已知賄選之惡性而仍為之，尤難認有何顯可憫恕之特別情狀，因此仍判刑3年6月、褫奪公權4年。全案再上訴第三審，最高法院駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制。