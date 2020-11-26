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蕭美琴報平安「讓大家擔心！」　不捨同仁為幫台灣暴露風險中

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▲▼台美國會議員聯誼會成立大會,駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

▲駐美代表蕭美琴。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

駐美代表處再度傳出感染新冠肺炎案例，這次有高達9人確診，駐美代表蕭美琴接受隔離中。外交部26日證實，蕭美琴檢測為陰性，目前健康狀況良好，但因為曾與確診同仁有接觸史，目前正依規定進行居家隔離。對此，蕭美琴透過臉書向外界報平安，也感謝駐處同仁為幫台灣找生路，不惜將自己暴露在風險中

蕭美琴稍早在臉書表示，抱歉讓大家擔心了！有位代表處雇員因失去味覺請假做檢測，結果陽性，同日下午獲告知另ㄧ同仁也確診，這兩位同仁分屬不同組別與辦公區域，平日未有業務往來，雖研判兩者之間關聯性不大，但因同日發生確診，事關重大，於是安排進行大規模檢測，除同組以及有接觸史同仁強制要求檢測外，也鼓勵其他同仁和眷屬進行檢測。

為確保健康，蕭美琴和兩位駐外人員也再次接受檢測，另外已約定廠商於感恩節假日後週末進行全館消毒，結果出來，「我個人檢測為陰性」，不過竟然有九位同仁確診，雖目前症狀多屬輕微，但也讓人震撼擔憂。

蕭美琴表示，自三月以來，美國疫情持續蔓延，所有同仁都在高風險的環境中生活工作，但都戰戰兢兢，無論是對外洽談或是後勤支援，都肩負國家外交重任，不敢鬆懈。雖然疫情改變了多數人的工作方式，但偶爾外出洽公或小型餐敘，依然是工作與生活的一部分。

蕭美琴說，我們把握每一個可以跟美方往來的互動，也珍惜能面對面交談的機會，於是到任後在雙橡園搭了戶外用餐平台，無論雙橡園或官邸的活動宴會，都依照防疫社交距離以及人數限制辦理，包含上週經濟部訪團的工作餐會和戶外媒體茶敘。

此外，蕭美琴也對外說明的，雖然暫時碰到部分同仁需隔離的狀況，但台灣的外交工作不會停擺，在家上班也是上班，電話和視訊已成為常態。也請僑胞鄉親理解，領務量因疫情倍增，加上疫情延伸的種種限制，確實辦理時間會比往年久且更不方便，請大家相互體諒，多點耐心。

蕭美琴強調，外交是戰場，疫情也是戰場，自上任以來見證第一線的外交團隊任勞任怨，衝鋒陷陣，在極度複雜的環境，和中國無情的打壓中努力；他們有時候為了幫台灣找生路、為了抓住那多一次的機會、而不惜將自己暴露在風險中。如今難免人心惶惶，他們在台灣的家人親友也會擔心，需要更多的鼓勵。

雖然蕭美琴已到任四個月，但因為疫情關係，見到的同仁幾乎都不是完整的面孔，都全天候被口罩蓋得緊緊的一大半，而且距離要遠遠的。這是非常時期，希望有一天能看到更多沒有口罩的臉，重新認識大家，跟你們說辛苦了，謝謝你們！你們是最勇敢最優秀的團隊。期盼確診的同仁早日康復，其他工作夥伴也要保持健康。

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