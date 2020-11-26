【廣編】「有機食農教育成果展」　推動16年北車登場

▲在行政院農業委員會農糧署指導下，台灣有機食農遊藝教育推廣協會於109年11月21日在台北車站一樓廣場大廳舉辦有機食農教育成果展。



圖、文／有機食農提供

台灣有機食農遊藝教育推廣協會於2004年在農委會農糧署支持下，成立有機農業推動志工種子團隊進入中小學校成為當代土地教育的一環。經過16個年頭，影響力滲透北中南各學校，並漸漸擴大走入社區、長照、企業等不同團體。

在行政院農業委員會農糧署指導下，台灣有機食農遊藝教育推廣協會於109年11月21日在台北車站一樓廣場大廳舉辦有機食農教育成果展。主辦單位於現場發表了有機農業教育專書《有機食農教育‧攜手同行》，並有《歡樂有機食農11處紀實》影片、有機農業主題曲、首次登場的吉祥物瓢蟲、推廣戲劇表演、手工DIY與闖關遊戲攤位。

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開幕表演由宇熙慢飛寶貝戰鼓隊帶來精彩的鬪魂鼓，接著則是志工們精心準備的有機食農之舞與短劇。現場邀請到了行政院農業委員會農糧署胡忠一署長與台灣有機食農遊藝教育推廣協會榮譽理事長李美雲女士致詞，離開舞台後，胡署長與李美雲女士參訪現場所有攤位並與食農老師、志工們相互分享對食農教育的看法。

來賓參加闖關活動可免費報名參加三個有機DIY，曙光玫瑰有機農場的玫瑰艾草芳香足浴包DIY、向學文老師教大家製做天然潔齒抗菌牙粉、綠恩有機棉花農場帶來有機棉布提袋槌染DIY，成品能自用或收藏。