公務員喪妻5年走不出陰影　樂透抽中3000萬豪宅「重新出發」

▲男子喪妻後意外獲得100萬英鎊新屋。示意圖，非當事房屋。（示意圖／達志影像）

實習記者湯子暘／編譯

現年56歲的加里克（Ian Garrick）在妻子（Julie）過世後5年，心中仍然沒有擺脫陰影，在參加一場旨在幫助「青少年癌症信託基金」（Teenage Cancer Trust）的慈善樂透後，意外贏得價值100萬英鎊（約新台幣3800萬元）的房子，「一開始參加抽獎時，我的夢想就是在這裡重新出發，然後夢想成真了。」

加里克的新房位於大曼徹斯特地區的郊區Cheadle Hulme，佔地約84坪，包括4間臥室、4間浴室、寬敞的起居室、廚房、家庭辦公室，此外還有園景花園和特製的浴缸，與過去所住的舊房子天差地別，要價100萬英鎊。

他表示，「這對我來說，是一個新的起點，對我的兒子們來說也是一個新的出發點。過去曾留下不好的回憶，能夠在此重新開始，我對此非常感激，會全力支持任何癌症慈善機構。」

▲青少年癌症信託基金旨在幫助年輕人對抗癌症，提供完整的醫療照護。（圖／翻攝自teenagecancertrust）



加里克在妻子過世後，過去5年都與3個兒子相依為命，「對我們所有人來說，新屋、新體驗、新思路正是我們所需要的。我並不是說金錢可以解決所有問題，但他能使得生活中的挑戰成為積極的挑戰。」

這項慈善樂透由美國籌款公司Omaze舉辦，目標在未來3年內為「青少年癌症信託基金」籌得100萬英鎊，在12月還有另外一輪的100萬英鎊房屋抽獎活動。

青少年癌症信託基金CEO柯林斯（Kate Collins）表示，受新冠疫情影響，慈善機構的收入少了三分之一，每年所需要的資金大概要600萬英鎊，「募得的資金將用來確保，所有護士和年輕工人在最需要我們的時候，能繼續為受癌症所苦的年輕人提供照護。」