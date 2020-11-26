紅髮辣媽「野外露出」送兒上學又買菜　羞喊：全世界都看到我下面

▲英國24歲辣媽羅潔絲（Katt Rogers）發生尷尬的「露出意外」，讓她難以面對兒子的學校老師與其他家長。（圖／翻攝自Facebook／Katt Rogers）

記者張寧倢／綜合報導

英國一名24歲年輕辣媽羅潔絲（Katt Rogers）日前突破了她人生最尷尬的顛峰，事情發生在一個平凡的周二早晨，羅潔絲穿著她最喜歡的一件緊身牛仔褲，像往常一樣地送2名兒子去學校後又到了超市買菜，等到她繞完整圈超市之後，一名店員才跟羅潔絲說，她的牛仔褲後面整條縫線裂開，所有人都看到了羅潔絲的屁股「野外露出」。

據《太陽報》報導，羅潔絲24日早晨起床後，換上了一件自己最喜歡的牛仔緊身褲，像往常一樣帶著4歲的兒子喬治（George）與他3歲的弟弟阿爾飛（Alfie）到學校上課，卻完全不知道自己的褲子後面已經破了一個大洞，為老師們與其他家長帶來了意想不到的驚喜。更尷尬的是，學校裡沒有任何一個人向羅潔絲提及她「野外露出」的屁股，直到超市店員提醒，她才知道褲子破得誇張，下體早已若隱若現。

▲辣媽事後在個人臉書上分享，自己穿著這件牛仔褲所拍的「最後的」照片。（圖／翻攝自Facebook／Katt Rogers）

報導指出，羅潔絲到了超市之後，在靠近門口的地方邊聞邊挑選了至少5分鐘的香氛蠟燭，「那是一個進出超市的每個人都能看到我的地方」，在超市裡逛大約20分鐘之後，某位店員才善意提醒她褲子破洞了。羅潔絲得知後驚訝地說，「這不是裂開一點點，而是完整地裂在一個最重要的位置，暴露了我整個屁股給全世界看到。」

羅潔絲事後在臉書上PO出當天照片並表示，幸運的是，當天她還有外搭一件背心，立刻將它繫在腰上才解決了這場尷尬，她回想一整天下來，早上出門的時候有人對她發出一些怪聲，也看到很多人做一些奇怪的表情，但當下也沒多想，「我想部分老師肯定有發現這個『慘狀』，我可能已經是教職員中的笑柄，所以那天我讓媽媽去接孩子放學，我太羞愧了，沒辦法面對他們。」

▲羅潔絲擔心這件事會演變得更嚴重，所以提前自爆，在臉書上分享這段故事，希望能一笑置之。（圖／翻攝自Facebook／Katt Rogers）

報導提到，羅潔絲憂慮，自己這件糗事可能會讓孩子在學校受到意外的抨擊，「如果我知道我媽像這樣『野外露出』，在學校應該會羞愧到一整天抬不起頭。」羅潔絲因此做出PO文的決定，因為與其讓這些「目擊者」在背後討論，倒不如主動出擊，「我應該在這件事情變得更糟之前，把這件事貼出來，讓我也可以對它一笑置之。」

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