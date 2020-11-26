電郵門醜聞持續燃燒！杭特被爆2015曾密會「未來國務卿」

▲布林肯（Antony Blinken）被爆，早在擔任歐巴馬政府的副國務卿時， 就曾與拜登次子杭特「密會」。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國民主黨總統當選人拜登23日任命布林肯（Antony Blinken）為下任的國務卿人選，而布林肯曾在歐巴馬時期任副國務卿。消息傳出後，卻有媒體爆料，布林肯曾經密會有「電郵門」醜聞的拜登次子杭特，也就是說，布林肯早在擔任副國務卿的時候，就曾與杭特有掛勾。共和黨參議員葛雷斯利（Chuck Grassley）與強生（Ron Johnson）更對此提出質疑，要求國務院公布更多資訊。

根據《福斯新聞》 報導，布林肯日前受拜登任命，即將進入內閣擔任國務卿一職，不過他卻再度被美國媒體提起多年前曾經與杭特密會的往事。事實上，當時《華盛頓郵報》就曾經報導過兩人的電郵通聯內容與密會事實，不過當時並未引起注意，直到美國大選前，杭特被爆「電郵門」醜聞，布林肯如今又被任命為國務卿，整件事才重新浮上檯面。

根據美國《資訊自由法》所公開的電郵紀錄顯示，杭特在2015年成為烏克蘭天然氣公司Burisma的董事，並在同年5月22日寄信給時任副國務卿的布肯林邀約見面。杭特在信件中寫道，「請問下星期能抽空和我喝杯咖啡嗎？我知道您很忙，但我想聽聽您對幾件事的看法。」隨後兩人相約在5月27日見面，怎知當時杭特的大哥博卻突然病逝，兩人的會面也因此推遲。

根據《華郵》報導，兩人最後延遲到7月才正式會面，但並未談到有關Burisma的相關事情，只有談論到拜登家族的私事。不過此事也引發共和黨籍參議員葛雷斯利（Chuck Grassley）與強生（Ron Johnson）關切，2019年《華郵》報導此事後，兩人就曾經要求國務院公開杭特與布肯林的其餘電郵訊息。

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