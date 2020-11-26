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川普翻盤希望？賓州法院下令暫停選舉結果認證　打臉州長

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國賓州政府24日認證民主黨總統當選人拜登勝出，但該州法官麥卡勞（Patricia McCullough）25日卻緊急下令擱置相關程序，現階段尚不清楚後續受到影響的程序有哪些。此舉引來民主黨籍州長沃夫（Tom Wolf）等人的強烈抨擊。

彭博報導，沃夫24日上午認證拜登在賓州勝出，並以8萬555票的優勢領先現任總統川普，遵循聯邦法律規定簽署確定證書，隨後任命該州選舉人。

只不過，依據麥卡勞25日的命令，考量未來有進一步行動完善2020年大選結果認證，直到（美國時間）27日上午11時30分聽證會之前，「初步暫停後續選舉結果認證程序。」

此一裁決出爐後，沃夫與其他官員紛紛批評法官的決定「史無前例」，州官員表示，美國史上從未有過法官發布命令，干涉州政府認證國家大選結果認證程序，但如今卻真實上演。目前已有多名民主黨人要求賓州最高法院撤銷麥卡勞的命令，強調即便此一命令存在時間短，也不應該存在。

川普稍早也在推特轉發這則消息，再度強調大選存在舞弊行為。但現已被推特標註為爭議性言論。

►賓州正式認證「拜登獲勝」　川普打法律戰一場都沒贏過

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