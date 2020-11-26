2020創新與永續科技國際研討會開幕　黃偉哲：學子勇於創新再造世代榮景

▲2020年創新與永續科技國際研討會，一連兩日在南台科技大學舉行，台南市長黃偉哲特地出席開幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年創新與永續科技國際研討會，26日起一連兩日在南台科技大學舉行，台南市長黃偉哲特地出席開幕，希望學子們勇於創新，並致力永續發展，在台南建城四百年的文化底蘊與科技創新下兼容並蓄，並期許南台科大秉持建校半世紀以來優良的傳統，成為台南市產官學研合作的典範。



台南市長黃偉哲表示，感謝南台科大每年舉辦創新與永續科技國際研討會，讓許多國內外學者們互相激盪，產出許多讓人驚豔的科技成果，面對5G時代即將來臨，以及AI逐漸大幅幫助人類的生活，如何將科技的發展導向對人力有利的方向，期待與會的學者及學子們未來能夠在城市治理、農業發展、經濟消費等面向，與市府在實務與學術方面展開良好合作，也引領台南走向新的世紀。



南台科大校長盧燈茂指出，今年投稿的論文達279篇，投稿的量與質都比往年提升，因此非常感謝各界的肯定與支持，也希望藉此促進產業的發展、創發改善生活的技術。



「2020年創新與永續科技國際研討會」是南台科技大學特別為國內碩博士研究生規劃以英文發表學術論文而設的國際研討會，今年邁入第18屆，邀請國內外學者參與，從五大主題展開對談，包括「先進製造科學與技術」、「生物科技與化學/材料工程」、「智慧型系統與電子」、「電機與光電科技」及「能源工程」。





市長黃偉哲指出，「創新」是城市持續進步的原動力，南台科技大學擁有豐沛的資源，讓學子們可以肆意發揮創意，更藉由校內育成中心的輔導，讓學生的創意逐步事業化、公司化而發揮實質效益。



台南市政府為扶植新創事業發展，也特別與議會合作將民治議事廳打造為贏地創新育成基地，提供優良空間支持年輕人創業，未來更會建置5G場域，希望可以讓有志青年團隊進駐，以落實市府「贏贏 WIN WIN」雙贏的政策。



此外，「永續」更是城市長久發展的方向，台南市政府為加速綠能發展，打造低碳示範城市，積極配合中央推動「沙崙智慧綠能科學城」，形成從研發、生產到展示行銷完整的產業聚落；同時，配合區域內教育與商業機能啟動，完備科學城內的自主生活機能，進而吸引更多人口移居，使科學城成為台灣綠能產業推動核心基地與宜居城市的典範。





台南市政府經發局表示，藉著本次研討會的舉行，讓創新與永續科技成果進行國際交流，使國內從事相關研究的人員能夠與國際著名學者探討知識與相互觀摩，相信將能激盪出新的研究靈感，並提升國際視野，帶動台南專業人才的育成。



研討會開幕活動，包括經發局副局長蕭富仁、南台科大校長盧燈茂、奇美醫院院長邱仲慶及副院長王志中、中山大學教授盧展南等國內外專家學者與學生一同參與盛會。



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