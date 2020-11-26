視察保安市場食品攤商標示示範區　黃偉哲：台南宣示標示明確安心消費

▲台南市長黃偉哲26日上午前往中西區保安市場食品原產地標示示範區視察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

明年起全台所有豬肉及其他可供食用部位的食品，不管是生鮮豬肉、加工豬肉製品，都要清楚標示豬原料原產地，台南市長黃偉哲26日上午前往中西區保安市場食品原產地標示示範區視察，肯定攤商主動標示食品來源，讓源頭、市場、餐桌三方都能自由選、安心吃。





市長黃偉哲表示，台南是美食之都，食品安全一直是市府重視的議題，而再過一個多月含萊克多巴胺的豬肉就要進口了，所以今天特地來看市場的因應狀況，最關健的就是商品要做源頭標示，源頭標示如果能夠做的好，消費者自然能夠選擇出最好的產品，如果標示都不能清楚的話，消費者自然就無從選擇。





同時，南市政府這邊也會加強查驗人員的人力、還有設備，甚至不用等到明年1月1日，下個月開始人員陸陸續續到位之後，市府就會加強抽檢的頻率、還有數量，一定會讓消費者覺得說，台南的確是有在對豬肉來源做抽檢，民眾可以相信市政府對品質的把關。市議員沈震東也到場一同視察，為市民的食安把關。

而為因應萊豬進口，豬肉產地須標示的新法規上路，台南市政府9月起即積極輔導業者，落實豬肉原產地標示，為了避免攤商不知如何標示或未標示而受罰，更選定具現代化設備的「新傳統市場」保安公有零售市場作為標示示範區。





衛生局也提醒業者，2021年新規定正式施行後，未依規定標示者，依食安法第47條規定處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；若原產地標示不實者，按同法第45條規定處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。若檢驗動物用藥含量超過安全容許量，將依同法第44條第1項規定，處新台幣6萬元以上至2億元以下罰鍰。民眾若有任何食品安全衛生問題，歡迎撥打服務專線：0800-285000，將有專人為您服務。



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