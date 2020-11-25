聲寶相信台灣深耕85年　黃偉哲：感謝選擇台南投資新廠即將落成

▲台南市長黃偉哲出席「聲耕台南新品發表會」，感謝聲寶集團總裁陳盛沺相信台灣、投資台南，於台南科技工業區設廠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲25日出席全國知名家電大廠聲寶企業股份有限公司舉辦的「聲耕台南新品發表會」，尤其特別感謝聲寶集團總裁陳盛沺相信台灣、投資台南，於台南科技工業區設廠，投資額27億，年產值約70億，預計創造400個就業機會。

聲寶明年第1季的空調、洗衣機、空氣清淨機及除濕機等大小家電產線將陸續從桃園林口廠搬遷至台南廠，台南廠占總產能六、七成，未來冰箱產線也會搬遷至台南廠。



台南市長黃偉哲表示，在全球疫情嚴峻之時，台灣做好了嚴密的防疫工作，使得國內的各種經濟活動受到最小的衝擊，這就是台灣的競爭力，非常榮幸能見證台灣家電品牌聲寶的穩健成長茁壯，進而擴廠來到台南，這一切都歸功於聲寶總裁陳盛沺的眼光獨到，迅速確實的執行力。



黃偉哲說，2024即將迎來建城400年的台南，是台灣的第一座城市，正如台灣人熟知的家電品牌聲寶也是一路從台灣經濟起飛時期來到現在進入5G的新科技時代，依然屹立不搖，隨著聲寶來到台南的設廠，27億的投資，創造粗估70億的年產值，400個就業機會，亦可預期聲寶家電的創新研發，能讓大家現已逐步進入智慧住宅的生活更加便利。



台南市政府經濟發展局表示，台南擁有全國最多的14個完整產業聚落，並有18所大學人力資源豐沛；同時，為協助台南企業提升產品附加價值，市府團隊全力輔導產業朝向科技創新、高值化、雲端化及工業4.0等方向進行產業升級轉型，歡迎廠商到台南投資、建廠或設立研發中心，一起創造最佳投資效益。





此外，台南市政府積極完備在地投資環境，並成立招商單一窗口，協助企業排除投資障礙，每個月由黃偉哲市長親自主持投資會報，跨局處協調與管控各重大投資案，加速行政效率，落實投資進度，讓投資人可在台南獲得最好的投資效益，創造雙贏的局面，相信台南也將會為聲寶公司提供廣大的業務發展空間及商機。



聲寶企業股份有限公司成立於1936年，在國內是家喻戶曉的知名品牌，從傳統家電製造商，轉型成以數位家電及服務為導向的廠商，成功整合上下游產業鏈，成立聲寶集團，從上游的關鍵零組件、家電的研發與製造，到後端的銷售、物流配送及售後服務等一脈相連，因此能在國內競爭激烈的家電產業中獨占鰲頭。

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